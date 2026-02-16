Los docentes d'asturianu y eonaviegu acusen al ministeriu d'Educación de despreciar la situación de 300 profesores asturianos

L'Asociación de Docentes d'Asturianu y Eonaviegu (ADAE) alvirtió va unos díes de la "respuesta evasiva" del ministeriu d'Educación a una entruga parlamentaria sobre la situación llaboral de más de 300 docentes d'estes llingües que, según sostienen, siguen n'inestabilidá estructural y desigualdá llaboral".

Según esplica'l colectivu, el Gobiernu central unvió al Parlamentu una contestación na que namás fai alcordanza de que les comunidaes autónomes tienen potestá pa incluyir determinaos niveles d'enseñanza nel so ámbitu competencial, en virtú de la Llei Orgánica 3/2020. P'ADAE, esta respuesta "refuga" el fondu de la cuestión y "desprecia la situación" del profesoráu afectáu.

"L'alministración debilita la tresparencia institucional cuando evita responder a una cuestión concreta", apunten dende l'asociación, que considera qu'esta actitú axúntase a "una llarga cadena de respuestes evasives" y reflexa "la falta de voluntá política" pa entamala con un problema "que s'arrastra dende va décades".

ADAE recuerda que la próxima selmana va discutise na Xunta Xeneral del Principáu una Proposición Non de Llei pa encamentar al Gobiernu asturianu a solicitar formalmente al Ministeriu'l cambiu de los Reales Decretos qu'afecten a esti colectivu. Nesi contestu, reclama al Executivu autonómicu que "asuma la so responsabilidá política" y "esixa una solución darréu".

L'asociación considera que, anque la competencia normativa ye estatal, "la defensa del profesoráu asturianu ye una responsabilidá política irrenunciable del Gobiernu d'Asturies". Por ello, esixe una xunta urxente nel ministeriu d'Educación y que s'afite una fecha concreta. En casu contrariu, avisa, "van endurecese les acciones" y podríen entamase movilizaciones.

