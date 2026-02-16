L'altu absentismu atrulla la productividá de les plantes d'ArcelorMittal n'Asturies nun momentu clave pa competir poles inversiones n'Europa

L'absentismu llaboral aumentó n'ArcelorMittal Asturies a lo llargo del añu pasáu y púnxose nel 12,3%. La compañía califica de "elevada" esta tasa y avisa de que ta neutralizando los esfuerzos fechos nos planes de productividá nun momentu nel que les factoríes n'Europa tán siendo analizaes con lupa col aquel d'acoyer nueves inversiones.

La esperada medría de la demanda d'aceru y les midíes de protección de la siderurxa entamaes pola Comisión Europea –el refuerzu de los aranceles y el Mecanismu d'Axuste en Frontera de Carbonu– favorecieron qu'ArcelorMittal retome los sos planes d'inversión en proyeutos de descarbonización n'Europa, aparaos en 2024. El martes pasáu, la multinacional confirmó una inversión de 1.300 millones d'euros pa instalar un nuevu fornu d'arcu eléctricu en Dunkerque (Francia) y anunció que va analizar la posibilidá de construyir más aceríes eléctriques n'otres partes d'Europa.

Ente los candidatos ta Asturies, onde la compañía tien un proyeutu pa instalar na acería d'Avilés un fornu d'arcu eléctricu. Sicasí, factores como'l preciu de la eletricidá o los niveles de competitividá de les factoríes van ser claves pa decidir el destín de les inversiones.

El martes pasáu, la dirección d'ArcelorMittal Asturies presentó a los representantes de los trabayadores los resultaos del cuartu trimestre de 2025 y avisó de la "desventaxa competitiva" con otres plantes n'Europa.

La tasa d'absentismu ye ún de los factores qu'atrullen la competitividá de les instalaciones asturianes. En 2025 púnxose nel 12,3%, perriba del 11,9% del añu anterior. El 47,1% correspuende a baxes por enfermedá de menos de 6 meses, un 33,1% con baxes por enfermedá de más de 6 meses y el restu correspuende a baxes por accidente o permisos. Según la empresa, esi "eleváu" absentismu obliga a realizar contratos pa cubrir baxes, lo que neutraliza los esfuerzos fechos nos planes de productividá col envís d'adelgazar la plantía.

En 2025, la plantía d'ArcelorMittal n'Asturies aumentó en siete emplegaos, con una mengua de siete fixos y un incrementu de 22 eventuales.

