L'IPC d'Asturies cai al menor nivel n'añu y mediu
Les rebaxes ponen la inflación asturiana nel 1,9% en xineru, en cuenta del 2,3% nacional
Sixto Cortina (Traducción)
L'índiz de precios de consumu (IPC) d'Asturies púnxose nel mes de xineru nel 1,9%, lo que supon ocho décimes menos que n'avientu y la tasa más baxa dende setiembre de 2024 (1,8%), según informó esti día l'Institutu Nacional d'Estadística (INE).
Amás, l'índiz de xineru na comunidá tuvo cuatro décimes per debaxo de la media nacional (2,3%), la tasa más baxa dende xunu por mor del descensu de los precios de los carburantes y de la eletricidá.
Asturies, Castiella-La Mancha, Galicia, Murcia y La Rioxa fueron les comunidaes col IPC más moderáu en xineru, en toes elles del 1,9%. Pela so parte, Madrid rexistró la tasa más elevada, del 3%.
Como ye habitual nel primer mes del añu, les rebaxes del comerciu minorista xugaron un papel esencial na cayida de los precios al respeutive d'avientu, como s'aprecia especialmente nel descensu del preciu de la ropa n'Asturies: la de neñu (-17,5%), la de muyer (-16,5%) y la d'home (-14,8%). Tamién nel calzáu femenino (-11,%), infantil (-8,9%) y masculín (-7,4%).
En comparanza con xineru del añu pasáu, Asturies amosó una tónica asemeyada a la de los últimos meses. Asina, los productos que más s'encarecieron al respeutive de xineru del añu pasáu fueron los güevos (32,7%), la carne de vacunu (18,3%), el tresporte públicu urbanu (14,6%) y la carne d'ovín (12,8%).
D'otra manera, los artículos con una mayor depreciación fueron l'aceite (-20,3%), la ropa de muyer (-13,8%), la d'home (-7,4%) y la de ñácaru (-6,9%).
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- El nuevo negocio en el que entra Alimerka y que tendrá su primer establecimiento en Gijón
- Luz verde para que Costco se instale en Siero: 170 empleos en tres años y una decisión que causa división en el Gobierno de Barbón
- En liquidación uno de los principales fabricantes de ventanas de Asturias con un pasivo de más de 1,5 millones
- 6,50 euros: el dinero que ofrece Adif a una joven ganadera asturiana por dejar su explotación y que no da 'ni para un saco de pienso
- ¡Final feliz en Cudillero! Encuentran vivo en el bosque al octogenario desaparecido tras día y medio de búsqueda
- La llamada de auxilio a su hijo del octogenario desaparecido en Cudillero: 'Ven a traeme un palu, a ver si soy a levantame
- Atención conductores asturianos: un nuevo radar móvil entra en funcionamiento en la 'Y
- La nieve da un tregua en Asturias: el Huerna recupera la normalidad tras el cierre por un accidente de camión y en Pajares ya se circula sin restricciones