L'IPC d'Asturies cai al menor nivel n'añu y mediu

L'índiz de precios de consumu (IPC) d'Asturies púnxose nel mes de xineru nel 1,9%, lo que supon ocho décimes menos que n'avientu y la tasa más baxa dende setiembre de 2024 (1,8%), según informó esti día l'Institutu Nacional d'Estadística (INE).

Amás, l'índiz de xineru na comunidá tuvo cuatro décimes per debaxo de la media nacional (2,3%), la tasa más baxa dende xunu por mor del descensu de los precios de los carburantes y de la eletricidá.

Asturies, Castiella-La Mancha, Galicia, Murcia y La Rioxa fueron les comunidaes col IPC más moderáu en xineru, en toes elles del 1,9%. Pela so parte, Madrid rexistró la tasa más elevada, del 3%.

Como ye habitual nel primer mes del añu, les rebaxes del comerciu minorista xugaron un papel esencial na cayida de los precios al respeutive d'avientu, como s'aprecia especialmente nel descensu del preciu de la ropa n'Asturies: la de neñu (-17,5%), la de muyer (-16,5%) y la d'home (-14,8%). Tamién nel calzáu femenino (-11,%), infantil (-8,9%) y masculín (-7,4%).

En comparanza con xineru del añu pasáu, Asturies amosó una tónica asemeyada a la de los últimos meses. Asina, los productos que más s'encarecieron al respeutive de xineru del añu pasáu fueron los güevos (32,7%), la carne de vacunu (18,3%), el tresporte públicu urbanu (14,6%) y la carne d'ovín (12,8%).

D'otra manera, los artículos con una mayor depreciación fueron l'aceite (-20,3%), la ropa de muyer (-13,8%), la d'home (-7,4%) y la de ñácaru (-6,9%).

