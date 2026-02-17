La película "El Hogar", del cineasta de Grau Julio de la Fuente, va echase en cines d'Uviéu, con dos pases esti mes

"El Hogar", una de les películes más galardonaes del direutor de Grau Julio de la Fuente va echase nos Cines Embajadores d'Uviéu. Va ser esti miércoles, 18 de febreru, y tamién va haber un segundu pase, el día 25. En dambos casos les sesiones son a les 20.00 hores.

Depués de les proyecciones va haber un coloquiu col direutor de la película. Esta cinta recibió permunchos galardones en festivales independientes de cine per tol mundu. Ente otros tantos, foi reconocida nel prestixosu Festival Internacional Carnival en Pisa (Italia) col premiu a Meyor película cómica y a Meyor Película en blancu y negru. Tuvo otros nueve primeros premios nel Festival Internacional de Singapur y la Swedish Academy of Motion Picture Awards consideró la cinta como Meyor Película de Cine Mudu.

Galardones internacionales

"El Hogar" tien, amás, un Premiu Amas de 2022 como Meyor Banda Sonora de Cine y dellos galardones nel Festival Fox Filme Festival Internacional de Roma (Meyor Llargumetraxe de Comedia, Meyor Llargumetraxe de Cine Mudu, Meyor Llargumetraxe en Blanco y Negru, Meyor Diseño de Vestuariu), ente otres distinciones.

Les películes de De la Fuente fueron les primeres proyecciones qu'acoyó l'Auditoriu o Centru Cultural de Grau depués de la so inauguración. Nel equipamientu echóse esta y delles más, dientro del ciclu dedicáu a la obra del prolíficu direutor y guionista moscón.

