La Campa Torres vista dende l'aire: el imparable avance de les escavaciones nel muséu de Xixón

La tercer fase del llamáu Proyeutu Campa encarrera la so recta final no que va ser la postrera gran campaña d'escavación arqueolóxica nel xacimientu xixonés que financia Europa. Los trabayos, entamaos nel mes d'ochobre, lleven selmanes atopándose col mal tiempu, pero avanzando inclusive con afayadura de pieces.

Dende'l Muséu señalen que “les actuaciones siguen a bon ritmu nel entornu”. El proyeutu ta impulsáu pol Conceyu de Xixón y financiáu al traviés del Programa de meyora de la competitividá y de dinamización del patrimoniu históricu con usu turísticu, nel marcu del Plan de Recuperación, Tresformación y Resiliencia de la Unión Europea. “El proyeutu sigue apurriendo nuevos datos pal conocimientu del xacimientu”, señalen.

Nes últimes selmanes, detallen dende'l muséu, interviénose na zona meridional, un sector escaváu pol equipu de José Luis Maya nes dos últimes décades del sieglu XX. “Los llabores de llimpieza y reexcavación tán permitiendo afondar nel estudiu del sistema defensivu del pobláu y entender meyor el so complexu historial de reformes y remocicamientos”, desvelen.

Los nuevos "tesoros" de la Campa Torres, en imágenes / Marcos León / LNE

Fai unes selmanes, como publicó LA NUEVA ESPAÑA , los trabayos permitieron dar con un fueyu desconocíu hasta agora y dellos oxetos curiosos, ente ellos, un broche y una moneda.

Dixitalización del espaciu pa les visites empobinaes

La otra pieza del puzle d'esta tercer fase de la Campa ye la qu'hasta agora va con un poco más de retrasu. Tien que ver cola dixitalización del espaciu, que se va fornir de ferramientes informátiques pa facilitar visites empobinaes con recursos dixitales. Vendrán reemplazar o a complementar los paneles informativos al usu, que per otra parte van ser revisaos dafechu más p'alantre nel procesu de remusealización que'l xacimientu cuenta facer nes últimes fases del proyectu.

Esti últimu contratu alcuéntrase agora entá en fase de llicitación, y anque la so execución nun se cuenta que seya complexa ye esta la pieza que más esmolez tocante a plazos. La idea d'una pequeña prórroga del plazu que marcaben les ayudes del proyeutu, sicasí, nun ye daqué que se decidiera hasta agora.

