Los trabayadores asturianos queden menos de baxa, pero faenlo más tiempu: los espertos proponen xixilar el siguimientu d'estes situaciones

L'Autoridá Independiente de Responsabilidá Fiscal (AIReF) pon a Asturies ente les comunidaes con mayor duración media de les baxes llaborales en 2024, nun contestu nacional marcáu pol fuerte incrementu de la incapacidá temporal dende 2017. El Principáu, magar caltener una incidencia inferior a la media española, destaca pola llargura de los procesos, con 73,3 díes de duración media, una de les cifres más altes del país.

L'informe, ellaboráu pol organismu que preside Cristina Herrero, fae resacamplar que mientres la tasa nacional d'incidencia ponse en 33,9 casos por cada 1.000 afiliaos (frente a los 21,4 rexistraos en 2017), el Principáu rexistra 25,5 casos, mui perbaxo de la media. Sicasí, el datu diferencial asturianu ye la duración de les baxes, superada namás por Estremadura (88,6 díes) y Galicia (82,8 díes).

Ente 2017 y 2024, la duración media de les baxes n'Asturies aumentó un 24,1%, percima del crecimientu nacional, que pasó de 40 a 45,9 díes de media. Esta medría pon a la comunidá nel focu del analís, al combinar una de les incidencies más baxes del país pero con ún de los tiempos más llargos.

En otru sen, comunidaes como la Comunidá Foral de Navarra (con 52,2 casos por cada 1.000 afiliaos), Cataluña (49,1) y País Vascu (42,6), lideren la tasa d'incidencia en 2024, anque con duraciones medies inferiores. Nel estremu opuestu d'incidencia asitia Estremadura (con 18,7), Galicia (24,4) y, otra vuelta, Asturies (25,5).

A nivel nacional, el númberu total d'episodios de continxencies comunes tuvo cerca de dobláse en siete años, pasando de 4,7 millones en 2017 a alredor de 8,6 millones en 2024, mentanto que les continxencies profesionales caltiénense estables alredor de les 700.000 anuales. Cataluña, Comunidá de Madrid y Andalucía concentren el mayor volume absolutu de procesos.

Midíes pa reforzar el siguimientu de baxes

Delantre d'esta evolución, l'AIReF propón reforzar la supervisión y el siguimientu de les baxes. Ente los sos encamientos figuren el desenvolvimientu d'un sistema d'información integráu, el fortalecimientu de les capacidaes del Institutu Nacional de la Seguridá Social (INSS), una mayor coordinación colos médicos d'atención primaria y una implicación más activa de les grandes empreses na xestión de la salú llaboral.

L'organismu tamién propón activar sistemes d'alerta temprana cuando l'INSS detecte posibles nicios d'absentismu, con inspecciones coordinaes ente médicu de familia, trabayador y empresa. Amás, suxure evaluar l'impactu del actual sistema electrónicu de xestión de baxes (qu'esanició va años el parte en papel), recordando que n'Alemania un cambiu asemeyáu derivó nun aumentu de les baxes.

Nesti escenariu, Asturies apaez como una comunidá con menor frecuencia de baxes que la media, pero con procesos más llargos, un elementu que puede tener impactu tanto na productividá empresarial como nel gastu en prestaciones si l'enclín se caltien nos próximos años.

Noticias relacionadas

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"