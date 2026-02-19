El Principáu refuerza l'autoprotección de 60 localidaes d'Asturies ante los incendios forestales

Frente a los incendios forestales, autoprotección. La Conseyería de Movilidá, Mediu Ambiente y Xestión d'Emerxencies entamó'l Plan d'Impulsu al Mediu Ambiente (PIMA) Eventos Adversos, una iniciativa coordinada dende'l Ministeriu pa la Transición Ecolóxica y el Retu Demográficu pa reforzar la prevención frente a les quemes forestales y meyorar la capacidá d'autoprotección de les poblaciones rurales.

Esti programa, que va tar en vigor nel bieniu 2026-2027, busca apurrir a los habitantes d'estes zones conocimientos práuticos, capacidá de respuesta y procedimientos amañosos pal so entornu real.

El programa enxaretase sobre trés exes: la meyora de la información sobre prevención, autoprotección ya interpretación del riesgu; la sensibilización y capacitación de les comunidaes rurales, per aciu de talleres comarcales y xornaes práctiques, y ellaboración de diagnósticos y planes d'autoprotección nos pueblos; xunto cola dotación de medios afayadizos.

Periodu 2026-2027

Les actividaes formatives y les actuaciones téuniques van desarrollase a lo llargo d'esti añu y del qu'entra. Nesti marcu, van impartise diez talleres comarcales pa enseñar cómo se porta'l fueu, cómo protexer les viviendes y les poblaciones y cómo interpretar l'índiz de riesgu d'incendios forestales. Les sesiones van cuntar cola participación d'especialistes, axentes del territoriu y personal de Protección Civil. Los talleres van completase con xornaes práutiques nes que los vecinos van poder revisar accesos, caminos y puntos d'agua, identificar zones segures, reconocer riesgos nes viviendes y ver cómo ye l'usu básicu d'equipos d'autoprotección.

Al empar, dellos equipos téunicos van ellaborar 60 diagnósticos y planes básicos d'autoprotección, ún por cada población escoyida. Los documentos van incluyir cartografíes, analises d'accesos, hidrantes y vexetación, encamientos preventivos y protocolos d'actuación vecinal delantre d'emerxencies ellaboraos cola participación de los mesmos habitantes de la zona. Tola información va integrase nuna plataforma dixital.

