Tudela Veguín vuelve llatir por Tino Casal: música, memoria y emoción nel homenaxe al “David Bowie español”
Vecinos, familiares y siguidores arropen l'alcordanza del cantante con un percorríu pela so casa natal, el campusantu y un conciertu multitudinariu nel parque del pueblu que lu vio nacer
Sixto Cortina (Traducción)
Amigos de Tino Casal y vecinos de Tudela Veguín axuntáronse'l sábadu pasáu pa rindir homenaxe al artista que llegó a ser conocíu como'l David Bowie español, un ritual que se repite dende fai más d'una década nel pueblu natal del cantante fináu.
La xornada entamó con una concentración delantre la casa natal del autor de “Eloise”, na carretera xeneral, y siguió en comitiva hasta'l campusantu, con parada delantre del mural que recuerda la so figura. Ellí, el so amigu de la infancia Ramón Palicio llamentó la falta de sofitu pa remocicar la obra, qu'acusa yá'l pasu de más de siete años.
Ante'l panteón familiar hubo palabres d'alcordanza y un agradecimientu especial al Tino Fernández Barro, de 100 años, primer mánager y productor del artista en "Los Zafiros Negros". Dempués, más d'un centenar de persones aconceyaron nel parque p'asistir al conciertu del grupu "Claqué Asturias", qu'interpretó temes como “Asturias”, “Santa Inquisición”, “Embrujada” o “Eloise”.
L'homenaxe zarróse con una comida de confraternización en Santianes, a la qu'allegaron siguidores llegaos d'A Coruña, Lleón, Madrid y dellos otros puntos d'Asturies. Ente ellos taben el so biógrafu, Gerardo Quintana, y José Carlos Silvaz, ún de los sos grandes amigos, a quien conoció en Lleón a lo llargo de la convalecencia que lu separó de la música por una necrosis de cadril.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
