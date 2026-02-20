Una banda de folk metal alemana convierte la basílica de Cuadonga nun escenariu de "El nome de la rosa" nel so nuevu videu
"Feuerschwanz" inclúi nel clip musical, con ambientación monacal y personaxes carauterizaos como monxos medievales, delles espectaculares vistes aérees del edificiu y la so redolada
Sixto Cortina (Traducción)
La banda alemana de folk metal "Feuerschwanz" recurrió a una impresionante vista aérea de la basílica de Cuadonga como escenariu del videoclip del so tema "Name Der Rose" ("El nome de la rosa"), con una ambientación qu'asonsaña la estética de la película de Jean-Jacques Annaud qu'afaya la popular novela d'Umberto Eco.
La basílica de Cuadonga y la so redolada apaecen en delles secuencies del entamu del videoclip que trescurre ente claustros monacales y con personaxes carauterizaos como monxos. El cantar "Name Der Rose" pertenez al últimu discu d'estudiu de "Feuerschwanz", "Khnightclub", a la venta dende'l branu pasáu.
El videu féxolu Svenja Metzner y el líder del grupu, Ben Metzner. El venceyu de Santa María la Real de Cuadonga con Alemania nun ye tan estraordinariu y remóntase, como poco, al sieglu XIX, por aciu de Roberto Frassinelli, popularmente conocíu como l'alemán de Corao, que tuvo un papel importante na reordenación del entornu de Cuadonga y la construcción de la basílica.
"Feuerschwanz", que se fixo conocida n'España depués delles actuaciones nel festival Lleendes del Rock, va tocar esti próximu branu mui cerca d'Asturies, nel Resurrection Fest 2026 de Viveiro, en Lugo. La banda, fundada en 2024, empezó como una agrupación de rock cómicu, que satirizaba sobre la escena de rock y metal medieval. Anguaño ye una de les agrupaciones de folk metal de más ésitu n'Alemania.
- Una banda de folk metal alemana convierte la basílica de Covadonga en un escenario de 'El nombre de la rosa' en su nuevo vídeo
