La economía asturiana pierde gas y encara años de "incertidume" industrial, recesión nel campu y enfriamientu de la construcción

El productu interior brutu (PIB) de la economía asturiana creció en 2025 y va allargar la so espansión en 2026 y 2027, según les predicciones del observatoriu Hispalink, arreyáu a la Universidá d'Uviéu. En comparanza con ella mesma, Asturies va camín d'encadenar siete exercicios consecutivos de meyores del PIB. En comparanza col restu del país, la comunidá persiste nuna tónica que raramente dexó no que va de sieglu: un desempeñu económicu con menos puxu que la media.

El informe más de recién d'Hispalink recueye que "la economía asturiana amosóse dinámica a lo llargo de 2025, añu pal que se cuenta con tener un crecimientu del PIB asturianu alredor del 2,6%, inferior por poco al previstu pal conxuntu nacional (2,9%)". El lideralgu ye de Madrid (3,4%), Baleares (3,3%) y Andalucía (3,1%). Asturies meyora los saldos que s'albidren pal País Vascu, Navarra y Castiella-La Mancha (2,4% nos trés casos) y queda per debaxo d'otres doce comunidaes autónomes. D'ehí p'alantre, los modelos econométricos d'Hispalink dan como resultáu una moderación na meyora de la economía española pa 2026 (2,3%) y 2027 (2,1%), enfriamientu que sería más pronunciáu n'Asturies (1,7% en dambos exercicios). Esti vaticiniu postreru pon a la comunidá na última posición d'España, onde otra vuelta Baleares y Madrid son cabezaleros.

Los servicios. La composición del crecimientu qu'albidra Hispalink afonda na terciarización de la economía asturiana. Los servicios volvieron ser en 2025 motor principal del PIB, con una meyora del 2,7% (trés décimes inferior al promediu español), presumiblemente ancláu nel bon exerciciu turísticu y nel tonu favorable del consumu. Pa 2026 y 2027 acolúmbrense perdes d'emburrie (crecederes del 1,9% y del 1,7%, respeutivamente), alliniaes coles previstes tamién a nivel nacional.

La industria. "Los mayores niveles d'incertidume asóciense al futuru de la industria asturiana, que previsiblemente va ver ralentizáu'l so crecimientu nos próximos años", escribe l'equipu asturianu d'Hispalink. Les sos ecuaciones proyecten qu'el PIB industrial va pasar d'una meyora valorada del 2,5% en 2025 al 1,6% esti añu y al 1,8% en 2027. Tala progresión va ser más probe que l'antemanada pal conxuntu del sector fabril español (crecimientos medios del 2,8% y del 2,5%) y ye congruente col debilitamientu de la producción vistu na segunda metá de 2025. Detrás de los númberos apaecen les dificultaes de les plantes siderúrxiques d'ArcelorMittal, que van persistir a lo llargo de bona parte de 2026 pola avería d'ún de los dos fornos altos de Veriña (Gjión), y quiciabes tamién l'empeoramientu del comerciu internacional depués del primer añu de Donald Trump na Casa Blanca y les sos veyures arancelaries. Los indicadores de coxuntura de la Sociedá Asturiana d'Estudios Económicos ya Industriales (SADEI), materiales estadísticos qu'alimenten les predicciones d'Hispalink, amuesen que, amás de la metalurxa, con un retrocesu del 5,2%, les rames de la fabricación de productos metálicos (-6,6%) y de tresformación de metales (+0,3%), dambes con alta vocación esterior, collecharon resultaos magros de producción en 2025.

La construcción. "El dinamismu vistu a lo llargo del añu pasáu (crecimientu del 3,5%) va dar pasu previsiblemente en 2026 a una ralentización asturiana (0,6%) que contrasta coles altes tases esperaes pal conxuntu nacional", albidra'l mentáu observatoriu sobre l'actividá constructora. Los indicadores adelantaos suxuren esi enclín: hasta payares de 2025, el númberu de viviendes de los nuevos proyeutos visaos polos arquiteutos téunicos baxara'l 14% interañal, y la llicitación d'obra pública reculaba'l 20% con datos hasta ochobre.

El campu. El sector agroganaderu, declinante dende va décades, pesa yá menos del 2% nel PIB asturianu. La estimación sobre lo que va pasar en 2025 y les perspectives pa 2026 y 2027 indiquen que'l campu traviesa una nueva fase recesiva, con síntomes como otru amenorgamientu de les entregues de lleche a la industria y de los sacrificios de ganáu a lo llargo del añu pasáu. "L'agricultura ye l'únicu sector con perspectives desfavorables n'Asturies en tol horizonte de predicción", fae Hispalink. Les sos cuentes son estes: el PIB del sector primariu contráxose'l 5% en 2025 y encara dos años más de retrocesos (-1,3% en 2026 y -2,9% en 2027). Magar el modestu pesu relativu del campu na cuenta xeneral de la economía asturiana, conserva una bultable relevancia pa la renta de miles d'asturianos, principalmente llares de los conceyos del Occidente.

