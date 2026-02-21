Balance positivu p'Asturies, qu'atropó l'añu pasáu 125 empreses d'otres comunidaes y perdió 87

Asturies atropó 125 empreses procedentes d'otres comunidaes autónomes españoles en 2025, lo que supon un incrementu del 81% al respeutive del añu anterior, nel qu'atraxo 69. Pela so parte, en 2025 un total de 87 sociedaes marcharon de territoriu asturianu pa establecese n'otres zones del país, según l'últimu estudiu de fluxos empresariales d'Informa D&B.

Madrid foi la principal comunidá de procedencia de les compañíes que l'añu pasáu asitiaron n'Asturies: fueron 79, esto ye, el 63,2% de les 125 atropaes. En total, la comunidá atraxo empreses de 14 autonomíes. Depués de Madrid, destacaron los tresllaos con orixe en Galicia (9), Castiella y Lleón (7), Cataluña (6) y País Vascu (6).

El balance ente entraes y salíes tamién foi favorable en comparanza col esperimentáu n'otros territorios. Asina, Asturies rexistró'l cuartu meyor saldu autonómicu, con 38 compañíes más que les que marcharon. Esti saldu positivu ye'l más altu de magar la consultora Informa D&B ellabora esta serie sobre demografía empresarial.

La evolución tamién foi positiva en términos económicos: el saldu por cifra de ventes asociáu a los cambios de sede púnxose en 21 millones d'euros, resultáu de 113,2 millones en ventes de les compañíes qu'entraron frente a 92,2 millones de les que salieron.

Depués de la pandemia, ente 2020 y 2022 yá se rexistraren saldos positivos; nesi trieniu, la diferencia ente les empreses que llegaron y les que marcharon foi favorable p'Asturies en 31 nueves compañíes.

Nel conxuntu d'España, nueve comunidaes autónomes zarraron 2025 con saldu positivu de movimientos corporativos y siete, en negativu.

