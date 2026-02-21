"Fino ajuste", del escritor alicantín Ernesto Pérez Esteve, obra ganadora del concursu de cartes d'amor de Grau

"Fino ajuste", del escritor alicantín Ernesto Pérez Esteve, ye la obra ganadora del concursu "Cartes d'amor" entamáu pola Asociación Valentín Andrés. L'autor féxose col galardón de la que foi la edición númberu venti d'esti certame lliterariu que cada añu recibe decenes de propuestes de dientro y fuera d'Asturies.

El premiu consiste nun cheque de 250 euros, diploma y la edición de la carta na revista Hojas del Foro, del Foro de Creación y Lectura de la Biblioteca de Grau. A la final llegaron diez cartes de les 156 presentaes a esta edición.

El xuráu, que s'axuntó'l sábadu pasáu, día San Valentín, na Casa de Cultura de Grau, tuvo compuestu por Óscar Luis Fernández García, Chelo Bernardo Fernández y María del Canto García Abadía. Toos reconocieron la dificultá del fallu, en viendo la calidá de les propuestes nes que se valoró conteníu, orixinalidá o estilu, ente otros aspeutos.

Prosa o versu

A esti certame pueden presentase cada añu los mayores de 16 años y cada participante namás puede presentar una obra orixinal, inédita y non premiada n'otros certames en xéneru epistolar (una carta) con una temática que tien de ser siempre l'amor en cualesquier de les sos manifestaciones, bien en prosa, en versu o en dambes modalidaes.

