L'absentismu cuesta 1.700 millones al añu a les empreses asturianes

L'absentismu llaboral, ún de los problemes más denunciaos polos empresarios españoles, tien un costu valoráu en 1.712 millones d'euros al añu pa les compañíes asturianes, según señaló va unos díes Manuel Páramo, direutor de la zona noroeste n'Umivale, mutua collaboradora de la Seguridá Social. Féxolo nuna xornada entamada pola Federación Asturiana d'Empresarios (FADE) sobre los efectos de les incapacidaes temporales nel texíu económicu.

Amás, Asturies ye, según los datos presentaos por Páramo, la tercer comunidá autónoma española onde más aumenton estes incapacidaes ente 2018 y 2023. En concretu, incrementáronse un 43%, namás por detrás de Galicia (53%) y Canaries (48%).

Al tiempu, el Principáu destaca ente los territorios onde más se dispararon les baxes de llarga duración, aquelles que duren cuandu menos un añu. Estes tuvieron cerca de doblase n'Asturies nel periodu descritu, con un alza del 98%. Ye un repique que namás superaron Galicia (162%), País Vascu (139%) y Canaries (131%).

A nivel nacional, la mayor parte d'eses baxes allargaes déronse n'alxes (dolores alcontraos ayundes del cuerpu), que s'incrementaron un 92,8%. De siguío figuraron les de salú mental que, sicasí, foi la dolencia que más creció ente 2018 y 2023, con una esguilada del 146,5%.

Páramo llamentó que l'absentismu "resta muncha competitividá a les empreses españoles" y qu'especialmente de magar la pandemia de covid "producióse un tsunami de baxes de llarga duración que tan atrullaes y crecieron exponencialmente".

Amás, el direutivu indicó que l'aumentu de les baxes n'Asturies "nun tien que ver col avieyamientu de la población, sinón con un problema de xestión", por que "hai munchos actores qu'intervienen na tramitación de les incapacidaes temporales, polo que fai falta que la coordinación ente ellos seya más eficaz".

Esti diagnósticu de Páramo concasa coles alvertencies de recién de l'Autoridá Independiente de Responsabilidá Fiscal (Airef) sobre "defectos estructurales" na xestión de les baxes.

Magar que'l pasáu agostu la Conseyería de Salú del Principáu firmó un conveniu coles mutues aseguradores pa entainar la tramitación d'estes incapacidaes, l'alcuerdu "entá nun echó a rodar por dalgún tema informáticu pa unificar los datos de los estremaos organismos", esplicó Páramo.

