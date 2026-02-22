L'absentismu cuesta 1.700 millones al añu a les empreses asturianes
Asturies destaca ente les comunidaes onde más aumentaron les baxes llaborales nos últimos años
El conveniu del Principáu coles mutues pa entainar les tramitaciones lleva siete meses paralizáu
Sixto Cortina (Traducción)
L'absentismu llaboral, ún de los problemes más denunciaos polos empresarios españoles, tien un costu valoráu en 1.712 millones d'euros al añu pa les compañíes asturianes, según señaló va unos díes Manuel Páramo, direutor de la zona noroeste n'Umivale, mutua collaboradora de la Seguridá Social. Féxolo nuna xornada entamada pola Federación Asturiana d'Empresarios (FADE) sobre los efectos de les incapacidaes temporales nel texíu económicu.
Amás, Asturies ye, según los datos presentaos por Páramo, la tercer comunidá autónoma española onde más aumenton estes incapacidaes ente 2018 y 2023. En concretu, incrementáronse un 43%, namás por detrás de Galicia (53%) y Canaries (48%).
Al tiempu, el Principáu destaca ente los territorios onde más se dispararon les baxes de llarga duración, aquelles que duren cuandu menos un añu. Estes tuvieron cerca de doblase n'Asturies nel periodu descritu, con un alza del 98%. Ye un repique que namás superaron Galicia (162%), País Vascu (139%) y Canaries (131%).
A nivel nacional, la mayor parte d'eses baxes allargaes déronse n'alxes (dolores alcontraos ayundes del cuerpu), que s'incrementaron un 92,8%. De siguío figuraron les de salú mental que, sicasí, foi la dolencia que más creció ente 2018 y 2023, con una esguilada del 146,5%.
Páramo llamentó que l'absentismu "resta muncha competitividá a les empreses españoles" y qu'especialmente de magar la pandemia de covid "producióse un tsunami de baxes de llarga duración que tan atrullaes y crecieron exponencialmente".
Amás, el direutivu indicó que l'aumentu de les baxes n'Asturies "nun tien que ver col avieyamientu de la población, sinón con un problema de xestión", por que "hai munchos actores qu'intervienen na tramitación de les incapacidaes temporales, polo que fai falta que la coordinación ente ellos seya más eficaz".
Esti diagnósticu de Páramo concasa coles alvertencies de recién de l'Autoridá Independiente de Responsabilidá Fiscal (Airef) sobre "defectos estructurales" na xestión de les baxes.
Magar que'l pasáu agostu la Conseyería de Salú del Principáu firmó un conveniu coles mutues aseguradores pa entainar la tramitación d'estes incapacidaes, l'alcuerdu "entá nun echó a rodar por dalgún tema informáticu pa unificar los datos de los estremaos organismos", esplicó Páramo.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- Vuelve y reabre en Asturias el querido restaurante de una famosa cadena especializada en brunch, hamburguesas y platos internacionales: 'Si ya eras fan de su carta, prepárate
- Luz verde para que Costco se instale en Siero: 170 empleos en tres años y una decisión que causa división en el Gobierno de Barbón
- Despeña su coche desde un alto de Valdés para cobrar el seguro, pero le pilla la Guardia Civil
- En pleno centro de Oviedo y en una recóndita aldea del Oriente: Asturias suma dos nuevos restaurantes distinguidos en la Guía Repsol
- Una banda de folk metal alemana convierte la basílica de Covadonga en un escenario de 'El nombre de la rosa' en su nuevo vídeo
- En liquidación uno de los principales fabricantes de ventanas de Asturias con un pasivo de más de 1,5 millones
- Alarma entre los clientes de Unicaja: una avería en la sede central impide obtener dinero en efectivo en Asturias durante cinco horas
- La AEMET activa en Asturias la alerta por 'riesgo importante' de nevadas y oleaje tras la entrada de la borrasca 'Oriana