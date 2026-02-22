El repique de la siniestralidá llaboral n'Asturies: 22 muertes nel trabayu en 2025, la cifra más alta en 8 años

Asturies rexistró l'añu pasáu 12.242 accidentes de trabayu con baxa, de los que 22 fueron mortales. Ye la cifra de fallecimientos más alta dende 2018, cuando se contabilizaron na comunidá 26 muertos.

La Sociedá Asturiana d'Estudios Económicos ya Industriales (Sadei) publicó esti día la estadística d'accidentes llaborales de 2025 a partir de los datos qu'arrexunta l'Institutu Asturianu de Prevención de Riesgos Llaborales.

A lo llargo del añu pasáu rexistráronse un total de 12.242 accidentes de trabayu con baxa n'Asturies. Ye la segunda cifra más alta que se rexistra na comunidá dende 2011 (namás per debaxo del picu de 13.561 accidentes de 2022). De los 12.242 accidentes con baxa de 2025, 12.126 fueron leves y 94 graves. Mortales fueron un total de 22 (20 d'ellos en xornada de trabayu y dos "in itínere"), la cifra más alta dende 2018 y unu más que l'añu anterior, cuando se dispararen les alarmes al atropase los accidentes con finaos nos últimos meses del añu.

Mortales múltiples

A lo llargo de 2025 rexistráronse n'Asturies trés accidentes llaborales nos qu'hubo delles víctimes mortales. Asina, el 31 de marzu finaron cinco mineros lleoneses nuna esplotación soterraña de Zarréu de la empresa Blue Solving cuando, presuntamente, sacaben carbón de manera illegal. Una esplosión de grisú acabó coles sos vides. Otru accidente mineru, rexistráu en payares, saldóse con dos trabayadores muertos nel xacimientu de Tyc Narcea en Veiga de Rengos. Un derrabe acabó cola vida de los dos mineros. L'otru accidente con dellos finaos producióse en mayu nuna esplotación ganadera de Coaña. Trés trabayadores finaron depués del esbarrumbe d'una cubierta nuna nave n'obres.

