Un cursu online y un podcast, les nueves canales pa enseñar les ayalgues del prerrománicu asturianu a audiencies más moces

Un cursu online, gratuitu y pal que namás fai falta inscripción, con "píldores" d'ente cinco y 25 minutos sobre'l prerrománicu asturianu, p'aprender, por poner un casu, cómo se construyó y cuála ye la historia de San Antolín de Bedón, en Llanes, o un podcast sobre la mentalidá de les xentes que frecuentaben esos edificios, sobre la orfebrería medieval y la Cámara Santa o sobre la vida en San Salvador de Valdediós. Esos son los nuevos recursos, enxaretaos xunto a otros más convencionales nel programa "Redescubre'l románicu d'Asturies", colos que la Conseyería de Cultura del Principáu y la Fundación Santa María la Real, un gran referente nel caltenimientu y espardimientu del patrimoniu a nivel nacional ya internacional, cola collaboración de Rede Eléctrica Española (Redeia), propúnxose sopelexar el prerrománicu ente les audiencies más moces.

El cursu, en formatu MOOC (Massive Open Online Courses) y probablemente na plataforma Udemy, anque entá ta por confirmar, va tar disponible a partir d'esta mesma selmana y la serie de podcast, con trés episodios dica agora, en iVoox y Spotify, yá se puede escuchar el primeru y los siguientes van salir, darréu, los próximos miércoles.

Amás, xunto a la Fundación Santa María la Real, hai programaes otres dos actividaes, un seminariu nel Muséu Arqueolóxicu d'Asturies, los díes 25 y 26 de febreru, a les 17.00 hores, que van impartir l'arqueólogu César García de Castro y l'historiador del Arte de la Universidá de Salamanca Antonio Ledesma, y una visita a Santuyanu, empobinada por García de Castro.

Esta nueva collaboración ente la Conseyería de Cultura del Principáu y la Fundación Santa María La Real, depués la qu'entamaron por cuenta de la edición de la Enciclopedia del Románicu y el Prerrománicu a principios de los 2000, llega tres el 40. aniversariu de que'l prerrománicu asturianu fuera declaráu pola Unesco patrimoniu de la humanidá.

Paula Conte, responsable de programes de Cultura, Patrimoniu y Paisaxe de la Fundación Santa María la Real, esplicó qu'al traviés de la so web podrá aportase a los conteníos de "Redescubre'l románicu d'Asturies", onde tamién se mangó un códigu QR dende'l qu'entrar. El cursu tien un planteamientu académicu pero algamadizu, interesante, según Conte, lo mesmo pa "un alumnu de la ESO que pa un universitariu". Ta articuláu en "píldores visuales" y nél collaboraron profesores ya investigadores. Citó a la historiadora y divulgadora cultural Rebeca Meana, de Xixón, y a un par de compañeros de la Fundación Santa María de la Real, César del Valle y Cristina Párbole.

"La nuesa intención ye siguir collaborando, siguir esperimentando nuevos formatos, ver cómo resulta, qué demanda hai d'esti cursu y llevalu a otros territorios -tamién lu llevaremos a Galicia de la mano de Redeia-", comentó Conte, qu'aludió al interés del patrimoniu prerrománicu y románicu d'Asturies como recursu turísticu y, arriendes d'ello, como factor de desenvolvimientu económicu y local y de visibilización de los pueblos y les zones rurales. Fixo referencia tamién al movimientu asociativu alredor d'esi mancomún cultural, bien activu anguaño na comunidá.

El direutor xeneral de Patrimoniu Cultural, Pablo León, cuntó qu'esta nueva collaboración cola Fundación Santa María la Real, de titularidá privada, con sede n'Aguilar de Campoo (Palencia), dirixida pol arquiteutu y dibuxante, José María Pérez "Peridis" y na que 200 profesionales trabayen na preservación del patrimoniu románicu, el so espardimientu y la so conexón col territoriu, empezó a cuayase l'añu pasáu col propósitu de "aprovechar la esperiencia" de la entidá.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"