L'escritor Gonzalo G. Barreñada recibe en Villaviciosa'l premiu lliterariu Xosé Caveda y Nava

L'escritor asturianu Gonzalo G. Barreñada recibió'l miércoles pasáu en Villaviciosa'l Premiu de Relatos Curtios Xosé Caveda y Nava. El xuráu tuvo en cuenta na obra "L'otru país" la so capacidá pa construyir una historia íntima con resonancies simbóliques sobre la memoria, el territoriu y la identidá.

La ceremonia tuvo llugar nel salón d'actos del Atenéu Obreru, con asistencia de representantes municipales, miembros del xuráu, escritores y públicu arreyáu al ámbitu cultural del conceyu.

El premiu inclúi la tradicional Mazana de Plata —símbolu del conceyu— y l'espardimientu dixital del relatu ganador.

El Premiu Xosé Caveda y Nava afitóse como ún de los certames de narrativa curtia más estables dientro del panorama lliterariu asturianu. El so oxetivu ye fomentar la creación en llingua asturiana y rindir homenaxe a la figura de Xosé Caveda y Nava, intelectual del sieglu XIX consideráu clave na recopilación y dignificación de la lliteratura asturiana.

Barreñada tien una destacada trayeutoria lliteraria y foi reconocíu enantes con premios como'l Xosefa Xovellanos de Novela y el Teodoro Cuesta de Poesía, afitándose como una de les voces relevantes de la lliteratura asturiana contemporánea.

Impulsáu pol Conceyu maliayés, el certame forma parte de les iniciatives culturales empobinaes a reforzar l'usu social del asturianu y a ufiertar espacios de visibilidá pa nuevos autores.

La entrega del premiu enxarétase nes actividaes culturales amestaes a la Selmana de la Llingua Materna y refuerza'l papel de Villaviciosa como ún de los núcleos culturales activos de la Comarca de la Sidra.

Con esta novena edición, el galardón afita la so doble dimensión: reconocencia lliteraria y actu d'afirmación cultural, nel que la tradición y la creación contemporánea s'alcuentren pa proxectar el futuru de la lliteratura asturiana.

