L'escritor Gonzalo G. Barreñada recibe en Villaviciosa'l premiu lliterariu Xosé Caveda y Nava
El xuráu sorraya la gran calidá del relatu curtiu "L'otru país"
Sixto Cortina (Traducción)
L'escritor asturianu Gonzalo G. Barreñada recibió'l miércoles pasáu en Villaviciosa'l Premiu de Relatos Curtios Xosé Caveda y Nava. El xuráu tuvo en cuenta na obra "L'otru país" la so capacidá pa construyir una historia íntima con resonancies simbóliques sobre la memoria, el territoriu y la identidá.
La ceremonia tuvo llugar nel salón d'actos del Atenéu Obreru, con asistencia de representantes municipales, miembros del xuráu, escritores y públicu arreyáu al ámbitu cultural del conceyu.
El premiu inclúi la tradicional Mazana de Plata —símbolu del conceyu— y l'espardimientu dixital del relatu ganador.
El Premiu Xosé Caveda y Nava afitóse como ún de los certames de narrativa curtia más estables dientro del panorama lliterariu asturianu. El so oxetivu ye fomentar la creación en llingua asturiana y rindir homenaxe a la figura de Xosé Caveda y Nava, intelectual del sieglu XIX consideráu clave na recopilación y dignificación de la lliteratura asturiana.
Barreñada tien una destacada trayeutoria lliteraria y foi reconocíu enantes con premios como'l Xosefa Xovellanos de Novela y el Teodoro Cuesta de Poesía, afitándose como una de les voces relevantes de la lliteratura asturiana contemporánea.
Impulsáu pol Conceyu maliayés, el certame forma parte de les iniciatives culturales empobinaes a reforzar l'usu social del asturianu y a ufiertar espacios de visibilidá pa nuevos autores.
La entrega del premiu enxarétase nes actividaes culturales amestaes a la Selmana de la Llingua Materna y refuerza'l papel de Villaviciosa como ún de los núcleos culturales activos de la Comarca de la Sidra.
Con esta novena edición, el galardón afita la so doble dimensión: reconocencia lliteraria y actu d'afirmación cultural, nel que la tradición y la creación contemporánea s'alcuentren pa proxectar el futuru de la lliteratura asturiana.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
