L'impactu de la guerra comercial n'Asturies: les ventes nel esterior menguaron un 2,1% en 2025

Asturies menguó les sos esportaciones en 2025 nun 2,1% al respeutive del exerciciu anterior, hasta 5.655 millones d'euros, mentanto les importaciones baxaron un 5,2%, hasta 5.304,2 millones, nun clima d'incertidume pola guerra arancelaria entamada poles polítiques del gobiernu de Donald Trump n'Estaos Xuníos.

Según los datos publicaos pol Ministeriu d'Economía, Comerciu y Empresa, Asturies caltien una balanza comercial positiva. El mayor volume de la cayida de les importaciones fixo qu'Asturies rexistrara l'añu pasáu un superávit de 350,8 millones d'euros en comparanza colos 180,5 millones rexistraos en 2024.

Francia sigue siendo'l principal país de destín de les esportaciones asturianes (685 millones d'euros), siguíu d'Italia, Portugal, Alemania y Reinu Uníu, que ye'l principal destín fuera de la Unión Europea pero rexistra una cayida del 36,3%. Estaos Xuníos figura nel novenu llugar (229 millones), con un llixeru descensu de les ventes d'Asturies ellí del 1,9%.

Estaos Xuníos sigue siendo'l principal orixe de les importaciones d'Asturies (834 millones d'euros) magar rexistrar un descensu del 4,65%. Alemania, China, Canadá y Perú (orixe de minerales, gas y frutes), completen la llista de los cinco principales importadores.

Les menes y les refugayes de metales (principalmente mineral de fierro y chatarra) son el principal productu qu'importa Asturies (1.540 millones d'euros) pol pesu del sector siderúrxicu coles factoríes d'ArcelorMittal. Vienen de siguío'l fierro y l'aceru, carbón, petróleu y gas natural.

Tocante a les esportaciones, Asturies viende nel esterior principalmente metales non ferrosos (1.317 millones d'euros), sobre manera zinc fabricáu por AZSA, siguíu de fierro y aceru, manufactures de metales, pasta de papel (de la fábrica d'Ence en Navia) y equipos de tresporte. Na estadística destaca la fuerte cayida de les esportaciones de manufactures de metales (-43,5%) nun últimu trimestre del añu nel que tuvo paráu por avería ún de los dos altos fornos de Xixón, lo que recortó la producción de los talleres acabadores d'ArcelorMittal n'Asturies.

Namás nel mes d'avientu, les esportaciones asturianes xubieron un 34,9% en tasa interanual, hasta 487,3 millones d'euros, mentanto que les importaciones baxaron un 23,2%, hasta 347,6 millones.

A nivel nacional el déficit comercial aumentó un 41,6% en 2025, hasta algamar los 57.054 millones d'euros, por mor del repique de les importaciones en comparanza col añu anterior nun contestu de mayor dinamismu de la demanda interna.

Asina, les esportaciones de bienes algamaron los 387.092 millones, un 0,7 % más qu'en 2024 y el segundu meyor rexistru añal de la serie histórica, mentanto les importaciones axuntaron 444.146 millones, con un alza del 4,6%.

Noticias relacionadas

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"