El preciu de la vivienda n'Asturies, en máximos desque españó la burbuya

El preciu mediu de la vivienda llibre púnxose n'Asturies en 1.668,2 euros por metru cuadráu al zarru de 2025, lo que supunxo una xuba del 13,2% al respeutive de 2024 y l'importe más eleváu dende finales de 2008, según los datos publicaos esti día pol Ministeriu de Vivienda.

Por conceyos, el preciu más eleváu rexistróse en Xixón, con 2.198,2 euros por metru cuadráu; siguida d'Uviéu (1.994,3), Avilés (1.446,6), Siero (1.338,7), Llangréu (979,5) y Mieres (934,2).

L'incrementu del preciu nel conxuntu d'Asturies tuvo práuticamente en sintonía dafechu col del conxuntu del país, que foi del 13,1%, namás una décima menos, hasta quedar nos 2.230 euros por metru, el mayor importe de tola serie histórica del Ministeriu, qu'entama en 1995.

En 2025 tamién aumentó n'Asturies la concesión d'hipoteques sobre vivienda. Otorgáronse un total de 9.189, un 13,7% más que les contabilizaes en 2024 y la cifra más elevada dende 2010, según los datos del Institutu Nacional d'Estadística (INE).

Al respeutive del importe total, xubió a 1.099 millones d'euros, un 24,2% más qu'en 2024 y tamién el mayor importe dende 2010.

A nivel nacional, sicasí, el repique na concesión d'estos creitos tuvo perriba, foi del 17,8%. Ello ye que nel mes d'avientu Asturies foi l'únicu territoriu onde cayeron (un 4,1%) en comparanza col mesmu mes de 2024.

