Asturies celebra'l Día de la Llingua Materna con actividaes culturales y educatives

El Gobiernu d'Asturies celebra'l Día Internacional de la Llingua Materna con una programación especial que se desarrolla hasta'l 27 de febreru y qu'inclúi espectáculos teatrales, conciertos, talleres creativos y actividaes educatives en dellos conceyos del Principáu.

L'actu institucional va tener llugar esti mesmu miércoles, día 25, nel Aula Cultural Onofre Rojo de Sotrondio, en Samartín del Rei Aurelio, sol lema "Toles nuestres voces". Nel alcuentru, que quier poner en valor la importancia social, educativa y comunitaria de la llingua asturiana, van participar dellos centros educativos del conceyu.

Día de la Llingua Materna. / Principáu

La programación diseñada pa esta edición combina artes escéniques, música, actividaes familiares y propuestes formatives en dellos conceyos. Amás, habrá actividaes educatives y talleres creativos, y tamién se van a publicar materiales y actividaes dixitales n'Educastur pa centros educativos.

