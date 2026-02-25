Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Autopista del HuernaTramitación de la dependenciaNeonazis GijónCarreras Galbán
instagramlinkedin

Asturies celebra'l Día de la Llingua Materna con actividaes culturales y educatives

Día de la Llingua Materna.

Día de la Llingua Materna. / Principáu

S. C.

El Gobiernu d'Asturies celebra'l Día Internacional de la Llingua Materna con una programación especial que se desarrolla hasta'l 27 de febreru y qu'inclúi espectáculos teatrales, conciertos, talleres creativos y actividaes educatives en dellos conceyos del Principáu.

L'actu institucional va tener llugar esti mesmu miércoles, día 25, nel Aula Cultural Onofre Rojo de Sotrondio, en Samartín del Rei Aurelio, sol lema "Toles nuestres voces". Nel alcuentru, que quier poner en valor la importancia social, educativa y comunitaria de la llingua asturiana, van participar dellos centros educativos del conceyu.

El Gobierno del Principado celebra el Día de la Llingua Materna con una programación cultural que destaca la riqueza lingüística asturiana

Día de la Llingua Materna. / Principáu

La programación diseñada pa esta edición combina artes escéniques, música, actividaes familiares y propuestes formatives en dellos conceyos. Amás, habrá actividaes educatives y talleres creativos, y tamién se van a publicar materiales y actividaes dixitales n'Educastur pa centros educativos.

Noticias relacionadas

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Galicia y Cantabria 'roban' consumidores a Asturias con sus normas comerciales menos restrictivas
  2. Despeña su coche desde un alto de Valdés para cobrar el seguro, pero le pilla la Guardia Civil
  3. En pleno centro de Oviedo y en una recóndita aldea del Oriente: Asturias suma dos nuevos restaurantes distinguidos en la Guía Repsol
  4. Una banda de folk metal alemana convierte la basílica de Covadonga en un escenario de 'El nombre de la rosa' en su nuevo vídeo
  5. La Guardia Civil alerta de lo que está pasando con las tarjetas de crédito y pide máxima cautela a la ciudadanía asturiana
  6. Alarma entre los clientes de Unicaja: una avería en la sede central impide obtener dinero en efectivo en Asturias durante cinco horas
  7. La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel actualizado: hasta 800 euros de multa por no llevarlo
  8. Una visita al Costco en Madrid, espejo en el que se mira el que llegará a Asturias: lingotes de oro por 40.000 euros y el atractivo precio de la gasolina

El Gobiernu asturianu publica la "Estratexa de normalización" p'Asturies: un BOPA billingüe y una Unidá de Traducción

Asturies celebra'l Día de la Llingua Materna con actividaes culturales y educatives

L'impactu de la guerra comercial n'Asturies: les ventes nel esterior menguaron un 2,1% en 2025

L'impactu de la guerra comercial n'Asturies: les ventes nel esterior menguaron un 2,1% en 2025

El preciu de la vivienda n'Asturies, en máximos desque españó la burbuya

El preciu de la vivienda n'Asturies, en máximos desque españó la burbuya

L'escritor Gonzalo G. Barreñada recibe en Villaviciosa'l premiu lliterariu Xosé Caveda y Nava

L'escritor Gonzalo G. Barreñada recibe en Villaviciosa'l premiu lliterariu Xosé Caveda y Nava

Un cursu online y un podcast, les nueves canales pa enseñar les ayalgues del prerrománicu asturianu a audiencies más moces

Un cursu online y un podcast, les nueves canales pa enseñar les ayalgues del prerrománicu asturianu a audiencies más moces

El repique de la siniestralidá llaboral n'Asturies: 22 muertes nel trabayu en 2025, la cifra más alta en 8 años

El repique de la siniestralidá llaboral n'Asturies: 22 muertes nel trabayu en 2025, la cifra más alta en 8 años

L'absentismu cuesta 1.700 millones al añu a les empreses asturianes

L'absentismu cuesta 1.700 millones al añu a les empreses asturianes
Tracking Pixel Contents