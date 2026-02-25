El Gobiernu asturianu publica la "Estratexa de normalización" p'Asturies: un BOPA billingüe y una Unidá de Traducción

Adrián Barbón presentó'l vienres pasáu, arropelláu pol equipu de la Conseyería de Cultura, pola Academia de la Llingua y por una abondosa representación de collaboradores d'asociaciones y municipos sensibles colos derechos llingüísticos asturianos la so "Estratexa de normalización del asturianu y del eonaviego", un documentu qu'inclúi 245 midíes pa desarrollar ente 2026 y 2030 col oxetivu de facer más presente les llingües propies d'Asturies nel día a día de l'alministración y de la sociedá. El documentu, que nun ye una norma xurídica bendicha pol parlamentu nin vien con una garantía d'inversión presupuestaria, vien ser una especie de "fueya de ruta" o "llibru blancu" de la política llingüística asturiana que se llee en clave interna y esterna.

De puertes afuera, ye una enumeración, encuriosada, de los estremaos programes nos que yá se ta trabayando, de les xeres que queden por facer y de los indicadores que van permitir conocer si cumplen los oxetivos marcaos. Internamente, Barbón, a falta d'un añu pa escosar la llexislatura, intenta aselar al mundu del asturianismu ufiertándo-y un camín posible como alternativa a la oficialidá que la matemática parlamentaria inda torga desenvolver.

La "Estratexa" vien ser la primer "biblia" resultante del entamu de la subdireición xeneral de política llingüística, l'añu pasáu, col xurista Nicolás Bartolomé al frente. Y anque detalle con muncho procuru eses 245 midíes arrexuntaes en 5 exes y dellos campos temáticos, el tonu xeneral ye'l del encamientu, la suxerencia, en nengún casu una obligatoriedá nes acciones propuestes que, per otra parte, seríen difíciles de sostener ensin l'estatus d'oficialidá pal asturianu y pal eonaviego.

En cualquier casu, y a pesar del tonu d'encamientu y suxerencia qu'apodera'l documentu, tamién apaecen delles midíes más concretes que podríen suponer una meyora sustancial na presencia institucional y efectiva del asturianu. Detrás del impulsu que se-y quier dar a les llingües propies ta la necesidá de disponer de personal capacitáu pa facelo, y nesi sentíu una de les acciones más concretes y efectives ye la de "Promover la creación de la Unidá de Traducción contemplada na Llei 1/1998, d'Usu y Promoción del Bable/Asturianu, con dotación de personal dientro de la estructura organizativa de la Conseyería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, entamando los cambios necesarios pa definir el so rangu dientro de la mesma". L'alministración yá tien anguaño un Serviciu de Traducción nel que trabayen unos pocos filólogos. La creación d'una Unidá alministrativa paez poner les bases p'afitar esti serviciu, facelu espolletar y garantizar l'impulsu que quier dase al usu del asturianu y l'eonaviego na alministración.

Exemplu de la necesidá d'una Unidá de Traducción bien engrasada son otres acciones, como la que fala de "aguiyar la incorporación progresiva de la versión n'asturianu de los formularios, les notificaciones electróniques y el restu de la documentación alministrativa empobinada a la ciudadanía".

Esa presencia del asturianu na documentación refléxase tamién na suxerencia d'un BOPA billingüe, anque la midida nun plantega una publicación diaria en trés idiomes, sinón "impulsar les publicaciones billingües nel Boletín Oficial del Principáu d'Asturies" y facer, pa ello, los cambios normativos y reglamentarios que faigan falta.

Detrás d'un BOPA n'asturianu o n'eonaviego taría, tamién, el desenvolvimientu de sistemes de traducción automática, lo qu'enllaza coles acciones más teunolóxiques d'esti documentu. Nel esplegue de les llingües d'Asturies na alministración, apunten los especialistes, paez clave la inversión nel desarrollu de la integración de les nueses llingües en llinguaxes d'Intelixencia Artificial, lo que depués permitiría de forma mui rápida y cenciella que l'asturianu o l'eonaviego s'incorporara a los sistemes multilingües que yá tán incorporaos en munches teunoloxíes.

Hasta agora, pal casu de la fala lo que sí se contempla ye impulsar un traductor automáticu pal eonaviego, de la mesma forma que yá s'entamó, va años, el d'asturianu, el programa Eslema. Tamién pa la llingua occidental propónense meyores específiques de delles ferramientes, como'l desarrollu de certificaciones idiomátiques (títulos d'idiomes oficiales) de los que yá disfruta l'asturianu pero inda non l'eonaviego.

La "Estratexa" tamién recicla o esparde midíes que yá s'utilizaron nel pasáu o son habituales en delles partes d'Asturies. Asina, propón volver a programes esperimentales optativos d'usu vehicular del asturianu n'enseñances de materies non llingüístiques, una midida que yá s'entamó nel gobiernu de Javier Fernández, en 2017. O repartir nos hospitales y centros de salú de toa Asturies, cuando hai una nacencia , el "Llibru del naciatu", daqué qu'en conceyos como Xixón yá ye habitual.

Otres midíes concretes tienen que ver cola negociación del conveniu marcu cola RTPA p'algamar el 50% de conteníos n'asturianu o la meyora na toponimia oficial, prosiguiendo agora con nomes menores de ríos, montes, o caminos.

