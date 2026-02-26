Asturies ye la comunidá onde más xubieron los precios d'alquiler de los garaxes en 2025
Arrendar una plaza pal vehículu cuesta de media nel Principáu 73,66 euros, un 9% más que va un añu, raspiando yá la media nacional
Sixto Cortina (Traducción)
La xuba del preciu de los arriendos de les cocheres apanga n'España, siguiendo una enclín distintu al de les viviendes. Sicasí, n'Asturies, disparóse, incrementándose en más del 9% nel 2025.
El preciu mediu de los garaxes n'alquiler n'España creció apenes un 0,3 % en 2025 y púnxose en 74,95 euros mensuales, lo que ye l'incrementu más moderáu rexistráu na última década, según un estudiu publicáu esti día pol portal inmobiliariu Fotocasa. Esa contención de precios contrasta cola rexistrada n'Asturies, que tuvo la mayor xuba del país, del 9,6%. Pasó d'un preciu mediu de 67,22 euros mensuales en 2024 a 73,66 euros en 2025. Sicasí, inda ta per debaxo de la media nacional, anque yá raspiándola.
El mercáu español d'arriendu de places de garaxe enfréntase a un "pequeñu cambiu", según la opinión de la direutora d'Estudios de Fotocasa, María Matos, que sorraya, sicasí, que'l preciu mediu d'eses places en 2025 foi'l segundu más eleváu de los últimos años, lo que suxure que le cocheres siguen siendo un valor abellugu "mui resiliente".
Por comunidaes, les mayores medríes de precios en 2025 diéronse n'Asturies (9,6%), Baleares (6,7%), Castiella y Lleón (5,2%), Cantabria (4,5%) y Galicia (4,1%). Nel otru sen, trés comunidaes rexistraron descensos anuales: País Vascu (-2,5 %), Aragón (-1,8%) y Madrid (-0,1%).
Los precios más caros, perriba de los 80 euros al mes, páguense en Baleares (101,40 euros/mes), Cantabria (92,18 euros/mes), País Vascu (88 euros/mes), Madrid (80,66 euros/mes) y Cataluña (80,59 euros/mes).
Los más baratos atópense en Castiella-La Mancha (59,09 euros/mes), Navarra (59,17 euros/mes) y Estremadura (60,09 euros/mes).
