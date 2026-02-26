El modelu vascu contra los argayos: fasteres controlaes en tiempu real
Guipúzcoa invierte más d'un millón y mediu d'euros y la prevención forma parte de la política de carreteres
Sixto Cortina (Traducción)
El País Vascu lleva años aplicando un modelu de xestión de los argayos que pon l'acentu na monitorización en tiempu real de los puntos más sensibles de la rede viaria, especialmente en turries y fasteres con antecedentes d'inestabilidá. Pa munchos xeólogos, ye l'exemplu a siguir.
Nel País Vascu, les diputaciones de cada provincia son les responsables de les carreteres y de la mayoría de les infraestructures, a diferencia de lo que pasa n'Asturies, con una mayor dependencia estatal.
Al traviés de sistemes dixitales y dispositivos de control instalaos en tramos de riesgu, les alministraciones forales pueden conocer de siguío l'estáu de determinaes carreteres y anticipar intervenciones cuando se detecten cambios relevantes nel terrén.
Esti enfoque enxarétase nuna política de prevención sostenida nel tiempu, sofitada n'inversiones periódiques destinaes a la estabilización de turries y al caltenimientu de fasteres potencialmente inestables. La xestión descentralizada de les carreteres, coles competencies tresferíes a les diputaciones, "permite una toma de decisiones más cercana al territoriu y una mayor axilidá a la de priorizar actuaciones", según fontes cercanes. El casu de Guipúzcoa, per aciu de l'axencia Bigedi, d'infraestructures, ye ún de los más avanzaos, con inversiones en prevención de más d'un millón y mediu al añu. La identificación previa de los puntos vulnerables, per aciu d'inventarios de turries y mapes de riesgu, empobina les intervenciones na rede y refuerza un modelu menos reactivu qu'el d'otres comunidaes, onde les actuaciones concéntrense depués de los desprendimientos, como ye'l casu d'Asturies. Nel casu vascu, la prevención forma parte de la xestión ordinaria de les carreteres.
Esi planteamientu, que nun elimina'l riesgu nun territoriu tamién montañosu, sí contribuyó a integrar el control de fasteres y asina prevenir los desprendimientos.
