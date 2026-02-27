Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Entama'l rodaxe de la primer serie asturgallega, "Coworkinaos"

Presentación del rodaxe de la primer serie asturgallega, &quot;Coworkinaos&quot;

Presentación del rodaxe de la primer serie asturgallega, "Coworkinaos"

Sixto Cortina (Traducción)

El rodaxe de la serie "Coworkinaos", una comedia ambientada nel entornu rural asturgallegu, acaba d'entamar. Ye la primer coproducción de ficción ente la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia y la Radiotelevisión del Principáu y esti día foi presentada nel parque empresarial d'Argame. Asistieron la conseyera de Cultura, Vanessa Gutiérrez; la xefa de Conteníos de los Servizos Audiovisuais, Montse Besada, y la direutora d'Antena de la Radiotelevisión del Principáu, Lucía Herrera.

