Entama'l rodaxe de la primer serie asturgallega, "Coworkinaos"
Sixto Cortina (Traducción)
El rodaxe de la serie "Coworkinaos", una comedia ambientada nel entornu rural asturgallegu, acaba d'entamar. Ye la primer coproducción de ficción ente la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia y la Radiotelevisión del Principáu y esti día foi presentada nel parque empresarial d'Argame. Asistieron la conseyera de Cultura, Vanessa Gutiérrez; la xefa de Conteníos de los Servizos Audiovisuais, Montse Besada, y la direutora d'Antena de la Radiotelevisión del Principáu, Lucía Herrera.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- Galicia y Cantabria 'roban' consumidores a Asturias con sus normas comerciales menos restrictivas
- Despeña su coche desde un alto de Valdés para cobrar el seguro, pero le pilla la Guardia Civil
- La Guardia Civil alerta de lo que está pasando con las tarjetas de crédito y pide máxima cautela a la ciudadanía asturiana
- Alarma entre los clientes de Unicaja: una avería en la sede central impide obtener dinero en efectivo en Asturias durante cinco horas
- La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel actualizado: hasta 800 euros de multa por no llevarlo
- Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto
- Una banda de folk metal alemana convierte la basílica de Covadonga en un escenario de 'El nombre de la rosa' en su nuevo vídeo
- Una visita al Costco en Madrid, espejo en el que se mira el que llegará a Asturias: lingotes de oro por 40.000 euros y el atractivo precio de la gasolina