¿Cómo se reparte la plantía d'Hunosa? Dos de cada diez empleos tán arreyaos a llabores téunicos o de dirección
La empresa pública tien 429 trabayadores, una cifra estable al respeutive del añu anterior
Sixto Cortina (Traducción)
Hunosa contabilizó en 2024 una cifra de 429 trabayadores, una cantidá estable al respeutive del añu anterior.
La mayor parte del empléu ta arreyada a funciones operatives rellacionaes col caltenimientu de los pozos ensin actividá, mentanto que la estructura d'oficina y xestión representa una minoría relevante qu'axunta 81 empleos.
Nesti bloque inclúyense los alministrativos ya informáticos (26), xunto con perfiles rellacionaos con xeres de coordinación, inxeniería, supervisión o xestión: titulaos superiores (25) y otros titulaos medios del esterior (29). Axúntase amás l'apartáu de servicios médicos (1 ATS).
Frente a esi bloque, lo que queda de la plantía, 348 trabayadores, enxarétense nel ámbitu operativu. Equí arrexúntase dende'l personal obreru d'interior y esterior hasta perfiles de vixilancia, estracción o servicios auxiliares.
Ocho de cada diez empleos tán amestaos a la operativa y al trabayu direutu n'instalaciones, producción, caltenimientu y xeres asociaces, frente a poco menos de dos de cada diez venceyaos a oficina en sentíu ampliu.
Según los datos de la empresa, esisten diez empleos rellacionaos coles xeres direutives.
