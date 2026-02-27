¿Cómo se reparte la plantía d'Hunosa? Dos de cada diez empleos tán arreyaos a llabores téunicos o de dirección

Hunosa contabilizó en 2024 una cifra de 429 trabayadores, una cantidá estable al respeutive del añu anterior.

La mayor parte del empléu ta arreyada a funciones operatives rellacionaes col caltenimientu de los pozos ensin actividá, mentanto que la estructura d'oficina y xestión representa una minoría relevante qu'axunta 81 empleos.

Nesti bloque inclúyense los alministrativos ya informáticos (26), xunto con perfiles rellacionaos con xeres de coordinación, inxeniería, supervisión o xestión: titulaos superiores (25) y otros titulaos medios del esterior (29). Axúntase amás l'apartáu de servicios médicos (1 ATS).

Frente a esi bloque, lo que queda de la plantía, 348 trabayadores, enxarétense nel ámbitu operativu. Equí arrexúntase dende'l personal obreru d'interior y esterior hasta perfiles de vixilancia, estracción o servicios auxiliares.

Ocho de cada diez empleos tán amestaos a la operativa y al trabayu direutu n'instalaciones, producción, caltenimientu y xeres asociaces, frente a poco menos de dos de cada diez venceyaos a oficina en sentíu ampliu.

Según los datos de la empresa, esisten diez empleos rellacionaos coles xeres direutives.

Noticias relacionadas

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"