El premiu Café Gijón busca nuevu ganador: bases y plazos de la convocatoria

Hasta'l 31 de mayu va tar abiertu'l plazu d'almisión de los orixinales que quieran participar na nueva edición del Premiu de Novela Café Gijón, qu'entama'l Conceyu de Xixón. La cuantía del premiu ye de 20.000 euros. Esta cantidá nun va suponer en nengún casu la cesión o llimitación de los derechos de propiedá de la obra premiada, incluyíos los derivaos de la propiedá intelectual. La decisión del xuráu va conocese en septiembre. El ganador del Café Gijón de 2025 foi Marc Colell pola novela "Las crines". La so obra foi escoyida por un xuráu integráu por Pilar Adón, Ricardo Menéndez Salmón, Gioconda Belli, Marcos Giralt Torrente y Mercedes Monmany, en calidá de presidenta, y actuando como secretariu Ricardo Onís Romero.

A la nueva edición van poder optar al premiu les noveles inédites escrites en llingua castellana que nun fueren premiaes enantes en nengún otru concursu. L'autor va responder de l'autoría y orixinalidá de la novela presentada al premiu, lo mesmo que de nun ser copia nin modificación d'obra ayena.

Les obres tendrán de tener una estensión mínima de 150 páxines —aprosimao 2.100 espacios/página— en DIN A4 y mecanografiaes a doble espaciu en cuerpu 12.

La presentación d'orixinales podrá facese al traviés de dos víes. Al traviés d'Internet rellenando na sede electrónica del Conceyu de Xixón el formulariu correspondiente y axuntando l'orixinal. O per corréu postal unviando la novela impresa por dambes cares, por duplicáu, indicando nel esterior del paquete "Premio de Novela Café Gijón", a la dirección: Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidá Popular. c/ Xovellanos, 21. 33201 Xixón-Asturies.

Pa l'axudicación del premiu va ser utilizáu'l procedimientu d'eliminación por votaciones secretes. Caún de los miembros del xuráu tendrá d'escoyer, na primera d'elles, tantes obres como miembros del xuráu; na segunda votación caún de los miembros va escoyer una menos que nes anteriores, y asina, sucesivamente, pola eliminación en cada votación d'una de les obres, va llegase na vuelta postrera a la concesión del Premiu. Nel casu de que dos o más obres llograren igual númberu de votos, van efectuase les votaciones secundaries que faigan falta pal desempate.

