50 millones d'euros d'inversión pal aeropuertu d'Asturies: toles actuaciones (qu'inclúin un nuevu "aparcamientu n'altura")

Nun va haber una ampliación, pero sí un nuevu aparcamientu y meyores na pista. L'Aeropuertu d'Asturies, que vive'l meyor momentu de la so historia, con récor de destinos direutos y viaxeros va encarar a partir de 2027 el so mayor plan inversor de los últimos años.

Aena propunxo destinar 50,3 millones d'euros pal equipamientu asturianu nel periodu 2027-2031, una cifra que triplica la inversión del quinqueniu anterior (2022-2026), cuando se destinaron 16,4 millones d'euros, según diz la compañía.

Ente les principales obres figura enantar la pista, una actuación que, na práutica, consiste nel asfaltáu y refuerzu del firme pa meyorar el so estáu estructural, aumentar la so durabilidá y garantizar meyores condiciones d'operación pa los aviones. El plan tamién inclúi la creación d'un aparcamientu n'altura", esto ye, nun edificiu, percima del nivel de la cai. L'aeropuertu estrenó apocayá un aparcamientu de 500 places. Pel momento, Aena nun dio más datos sobre'l nuevu aparcamientu n'altura, incluyíu nel plan oficial. Tampoco la fecha prevista pa ponelu en marcha. Nin pa esi proyeutu nin pa enantar la pista.

El plan inclúi tamién actuaciones na terminal, como l'ampliación de la sala d'embarque internacional, l'anovación d'elementos electromecánicos y meyores en sostenibilidá, cola actualización de sistemes de calderes y climatización.

Estes inversiones formen parte del nuevu Documentu de Regulación Aeroportuaria (DORA) d'Aena pal periodu 2027-2031, que tien por oxetivu dotar a los aeropuertos de la rede de la capacidá necesaria p'atender la demanda futura, garantizar los más altos niveles de seguridá y caltenimientu, meyorar la calidá del serviciu y avanzar en sostenibilidá, calteniendo tarifes competitives.

Pa financiar esta nueva folada inversora, Aena propunxo un incrementu mediu anual de les tarifes que, nel casu del Aeropuertu d'Asturies, sería de 25 céntimos, una xuba que podría quedar en 10 céntimos si s'apliquen los incentivos previstos. Les inversiones regulaes fueron aldericaes a lo llargo de cinco meses con aerollínees y usuarios nel procesu de consultes preceptivu.

Depués de la so aprobación pol Conseyu d'Alministración d'Aena, la propuesta foi unviada a la Dirección Xeneral d'Aviación Civil (DGAC) y a la Comisión Nacional de los Mercaos y la Competencia (CNMC). Amás, va presentase nos Comités de Coordinación Aeroportuaria de les comunidaes autónomes. El calendariu afita como fecha última setiembre d'esti añu pa l'aprobación definitiva del DORA por parte del Conseyu de Ministros.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"