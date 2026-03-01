La profesión na que se faen más hores extres ensin cobrar (y Asturies encabeza el ranking): "Tien consecuencies direutes sobre la salú"

El sindicatu Comisiones Obreres denunció esti miércoles pasáu la estensión de les hores extres non pagaes nel sector educativu asturianu. L'alvertencia produzse depués de la publicación d'un informe estatal ellaboráu pol Gabinete Económicu del sindicatu a partir de los microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2025.

L'estudiu pon a la educación como'l sector con mayor volume d'hores extres ensin retribuir n'España, con una media de 440.000 hores selmanales. Nel conxuntu del país, 441.000 persones asalariaes (el 2,3% del total) realicen cada selmana hores extres que nun perciben nin económica nin compensatoriamente. Cada trabayador afectáu atropa una media de 5,6 hores selmanales ensin remunerar, lo qu'equival a unos 141 euros selmanales y 7.355 euros anuales en salarios y cotizaciones non abonaes. En total, el volume d'hores extres non pagues algama los 2,49 millones selmanales, con un impactu valoráu en 3.243 millones d'euros anuales que nun s'ingresen na Seguridá Social nin na Axencia Tributaria.

Asturies, ente les comunidaes con mayor incidencia

L'informe pon a Asturies como la segunda comunidá autónoma con mayor proporción de persones asalariaes que realicen hores extres non pagues, namás per detrás de Madrid. Nel Principáu, el 3% de los trabayadores por cuenta ayena alcuéntrense nesta situación, perriba de la media estatal (2,3%).

Amás, la intensidá del problema ye mayor que n'otres comunidades: los que faen hores estraordinaries ensin compensación n'Asturies atropen una media de 6,2 hores selmanales, una de les cifres más elevaes del país. Nel casu del profesoráu, los datos son especialmente significativos. Según el sindicatu, el 4,9% de los docentes (casi unu de cada venti) trabaya davezu más allá de la so xornada ensin recibir remuneración nin descansu compensatoriu. La educación nun ye namás que lidere'l volume total d'hores extres non pagues, sinón que reflexa una práctica estructural arreyada a la organización del trabayu docente.

Dende CC OO avisen de qu'esta sobrecarga sostenida tien consecuencies direutes sobre la salú mental y física del profesoráu. L'estrés, l'ansiedá o el síndrome de tar quemáu (burnout) son, al so xuiciu, efectos derivaos d'un allongamientu habitual de la xornada que, en munchos casos, asúmese como parte implícita del trabayu.

El sindicatu recuerda que la normativa obliga al rexistru diariu de la xornada llaboral, pero denuncia qu'el so cumplimientu ye irregular, especialmente nel ámbitu educativu. Les xeres de preparación de clases, corrección d'exames, coordinación, xuntes o atención a families "espúrrense con frecuencia más allá del horariu lectivu" ensin un sistema efectivu de control nin compensación.

Ante esta situación, CC OO reclama a la Inspección de Trabayu y a les alministraciones educatives del Principáu que refuercen la vixilancia y desenvuelvan mecanismos eficientes de control horariu que "garanticen el cumplimientu de la llei y eviten que la sobrecarga llaboral siga normalizándose nes aules asturianes".

