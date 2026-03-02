La inmigración remocica Asturies: los principales llugares d'onde proceden los menores qu'aporten al Principáu (más de 9.000 en trés años)

La Sociedá Asturiana d'Estudios Económicos ya Industriales (SADEI) publicó la estadística sobre la llegada a Asturies de menores d'ente 0 y 14 años según el so llugar de procedencia. Colombia encabeza la llista: ente 2021 y 2023 llegaron al Principáu 958 menores colombianos. Vien darréu la Comunidá de Madrid, con 894, y Venezuela, con 660. Menores qu'aportaron coles sos families, atraíes poles condiciones de vida n'Asturies. Fueron, en total, más de 9.000 nesi periodu.

América ye, precisamente, una de les rexones onde más creció la inmigración hacia Asturies. Nos trés años analizaos llegaron dende esi continente 3.623 neños, de los que cerca de la metá veníen de Colombia y Venezuela.

Sicasí, en términos globales, la mayor parte de los menores vien d'otres comunidaes autónomes españoles, con un total de 4.169 neños. Dientro d'España destaquen Madrid (894) y Castiella y Lleón (559).

Pela so parte, dende'l restu d'Europa aportaron 1.210 menores. Esta cifra aumentó de forma bultable a partir de 2022 por mor, principalmente, del conflictu ente Rusia y Ucrania, que pasaron de rexistrar cifres cuasi testimoniales a asitiar ente los principales países d'orixe. Ente 2021 y 2023 llegaron a Asturies 121 neños rusos y 386 ucranianos.

Dende otres rexones del mundu tamién se rexistraron llegaes, anque en cifres más menguaes, ensin algamar en xunto los 500 menores. L'únicu país con una presencia destacable ye Marruecos, con 162 neños nel periodu analizáu.

Nel periodu anterior (ente 2018 y 2020), aterrizaren n'Asturies un total de 2.412 neños d'ente 0 y 14 años procedentes d'otros países. Un datu que revela l'enclín al alza de la inmigración. Por años, pasóse de 824 neños en 2018 a 1.075 en 2019. Nel añu 2020, sicasí, el confinamientu frenó los desplazamientos, y la cifra cayó hasta los 513. A partir d'ehí, estos númberos fueron creciendo añu tres d'añu.

El conxuntu d'estos datos fae rescamplar cómo la inmigración infantil n'Asturies ye cada vez más diversa y abultada, con fluxos que respuenden tanto a dinámiques internes dientro d'España como a cambios xeopolíticos internacionales. La presencia de families estranxeres con neños contribúi, amás, a desaniciar la baxa natalidá y l'avieyamientu acentuáu d'Asturies.

