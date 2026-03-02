Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

L'actu institucional del Día de la Muyer va celebrase en Lluanco: tolos actos previstos

El Muséu Marítimu va ser l'escenariu, el 7 de marzu, de l'actividá central de la programación del Executivu asturianu

Gimena Llamedo.

Gimena Llamedo. / Irma Collín

Elena Fernández-Pello

Sixto Cortina (Traducción)

Uviéu

Sol lema "Igualdá, motor de la democracia", el Gobiernu asturianu peracaba la organización del actu institucional del Día Internacional de la Muyer nel Principáu. Esti añu va celebrase'l 7 de marzu, a les 12.00 hores; va tener como escenariu'l Muséu Marítimu de Lluanco, en Gozón, y, como ye habitual nos últimos años, cúntase con qu'intervenga'l presidente Adrián Barbón.

"Ensin igualdá nun esiste democracia, por eso Asturies va siguir avanzando, pasu a pasu, hacia una sociedá más xusta, llibre ya igualitaria", declaró la vicepresidenta del Principáu, Gimena Llamedo, al presentar la programación que l'Executivu asturianu preparó pa esti próximu 8M.

Ente les actividaes destaca l'estrenu, el día 5 nel Paraninfu de la Universidá Llaboral, en Xixón, del documental "(In)visible", dirixíu por Estela Cubilla, sobre la violencia de xéneru y sexual, vista dende una doble perspeutiva –la de los mozos y al traviés d'un diálogu ente xeneraciones–. La Televisión del Principáu d'Asturies va emitir unos díes dempués, el 11 de marzu, el documental.

Tamién nel marcu del 8M, va inaugurase la esposición "Asturies, muyeres y movimientos", cola actuación de la cantante Marisa Valle Roso, y xunto a l'Axencia Asturiana de Cooperación Internacional va desenvolvese la xornada "Derechos de les muyeres: meyores, resistencies y desafíos globales", na que va intervenir la xurista Mar Esquembre, presidenta de la Rede Feminista de Derechu Constitucional.

Amás, a lo llargo de los próximos díes el Gobiernu asturianu va presentar el sellu "Centru Coeducador", una distinción a los colexos ya institutos que destaquen pol so llabor na educación n'igualdá.

La inmigración remocica Asturies: los principales llugares d'onde proceden los menores qu'aporten al Principáu (más de 9.000 en trés años)

L'actu institucional del Día de la Muyer va celebrase en Lluanco: tolos actos previstos

La profesión na que se faen más hores extres ensin cobrar (y Asturies encabeza el ranking): "Tien consecuencies direutes sobre la salú"

50 millones d'euros d'inversión pal aeropuertu d'Asturies: toles actuaciones (qu'inclúin un nuevu "aparcamientu n'altura")

El premiu Café Gijón busca nuevu ganador: bases y plazos de la convocatoria

El "pastor del osu", superguardián de la reciella: "Ye fuerte y nun tien mieu a nada; llega a sitios imposibles pa otros perros"

¿Cómo se reparte la plantía d'Hunosa? Dos de cada diez empleos tán arreyaos a llabores téunicos o de dirección

Entama'l rodaxe de la primer serie asturgallega, "Coworkinaos"

