L'actu institucional del Día de la Muyer va celebrase en Lluanco: tolos actos previstos

Sol lema "Igualdá, motor de la democracia", el Gobiernu asturianu peracaba la organización del actu institucional del Día Internacional de la Muyer nel Principáu. Esti añu va celebrase'l 7 de marzu, a les 12.00 hores; va tener como escenariu'l Muséu Marítimu de Lluanco, en Gozón, y, como ye habitual nos últimos años, cúntase con qu'intervenga'l presidente Adrián Barbón.

"Ensin igualdá nun esiste democracia, por eso Asturies va siguir avanzando, pasu a pasu, hacia una sociedá más xusta, llibre ya igualitaria", declaró la vicepresidenta del Principáu, Gimena Llamedo, al presentar la programación que l'Executivu asturianu preparó pa esti próximu 8M.

Ente les actividaes destaca l'estrenu, el día 5 nel Paraninfu de la Universidá Llaboral, en Xixón, del documental "(In)visible", dirixíu por Estela Cubilla, sobre la violencia de xéneru y sexual, vista dende una doble perspeutiva –la de los mozos y al traviés d'un diálogu ente xeneraciones–. La Televisión del Principáu d'Asturies va emitir unos díes dempués, el 11 de marzu, el documental.

Tamién nel marcu del 8M, va inaugurase la esposición "Asturies, muyeres y movimientos", cola actuación de la cantante Marisa Valle Roso, y xunto a l'Axencia Asturiana de Cooperación Internacional va desenvolvese la xornada "Derechos de les muyeres: meyores, resistencies y desafíos globales", na que va intervenir la xurista Mar Esquembre, presidenta de la Rede Feminista de Derechu Constitucional.

Amás, a lo llargo de los próximos díes el Gobiernu asturianu va presentar el sellu "Centru Coeducador", una distinción a los colexos ya institutos que destaquen pol so llabor na educación n'igualdá.

