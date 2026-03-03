Disparada n'Asturies la compra de vivienda por estranxeros: crez un 43% nos trés años últimos

Asturies espunta como la tercer comunidá autónoma onde más creció la compra de vivienda por estranxeros nos trés años últimos, frente al descensu xeneralizáu rexistráu nel conxuntu d'España, según un informe del portal inmobiliariu pisos.com.

En concretu, l'incrementu de la participación de los compradores foranos nel mercáu asturianu disparóse un 43,1% ente'l cuartu trimestre de 2022 y el mesmu períodu de 2025. Magar el pesu global de los estranxeros na compra de viviendes n'Asturies entá ye discreta, el so porcentaxe pasó en trés años del 4,48% al 6,41%.

Cada vez más veceros foranos interésense pol noroeste español. Asina, el crecimientu lideralu Galicia, con una xuba del 59,8%, siguida de Castiella y Lleón, con un 54,6%. Ferran Font, direutor d'Estudios de pisos.com, señaló que "hai un segmentu de demanda forana que busca entornos más seles, precios más competitivos y una calidá de vida estremada a la de los destinos costeros más hinchíos".

Nel conxuntu d'España, la cuota de compradores estranxeros cayó un 8,1%, pasando del 14,71% al 13,52%. Según l'informe, "ye un axuste moderáu que reflexa una cierta normalización del mercáu depués del ciclu espansivu que siguió a la pandemia, cuando la demanda forana repicó con fuerza".

Nel periodu analizáu, los compradores procedentes de la Unión Europea representen el 57,3% de toles operaciones d'estranxeros.

