L'asturiana GAM llogra un beneficiu récor de 6,5 millones al meyorar la eficiencia de les sos operaciones

La compañía asturiana General Alquiler de Maquinaria (GAM) zarró l'exerciciu 2025 con resultaos récor. El beneficiu netu incrementóse un 50%, hasta 6,5 millones d'euros, y los ingresos xubieron un 4% y punxéronse en 316,1 millones d'euros.

Antonio Trelles, direutor financieru de GAM, señaló que "2025 foi un añu d'afitamientu del modelu". Rescampló que la compañía d'alquiler de maquinaria con sede en Siero incrementó'l marxe del beneficiu operativu brutu (ebitda) hasta'l 28% "al tiempu qu'invertimos con mayor disciplina (amenorgando'l capex un 6%) y menguamos l'endeudamientu un 8%", hasta los 276,9 millones d'euros. Esa combinación, amestó, "refuerza la solidez financiera del grupu y déxanos siguir creciendo de forma sostenible".

En 2025 GAM avanzó en rentabilidá, disciplina inversora, xeneración de caxa y desapalancamientu, porque la deuda financiera neta equival agora a 3,2 vegaes l'ebitda, frente a 3,5 vegaes al zarru de 2024, destacó la compañía.

La disciplina inversora foi una de les exes del exerciciu. Calteniendo'l crecimientu en ventes, GAM optimizó la inversión en maquinaria. Pa ello foi clave Reviver, la planta de "refabricación" que GAM entamó l'añu pasáu nel conceyu lleonés de Villamañán. Esa nueva factoría permitió reutilizar cerca de 430 máquines. Fontes de GAM destacaron qu'esi proyeutu "afítase como una palanca pa crecer con menor intensidá d'inversión, al optimizar l'usu de los activos y allargar la so vida útil, reforzando al empar la propuesta de valor del grupu en soluciones más eficientes y sostenibles". La inversión total de GAM menguó un 6%, hasta los 50,6 millones d'euros.

La diversificación de negocios tamién ayudó a dar estabilidá a la empresa. En 2025, GAM caltuvo un repartu equilibráu de los ingresos ente les sos trés principales árees: arriendu y servicios representó'l 37%, distribución y postventa'l 36%, y los servicios recurrentes de llargu plazu'l 27%. "Esti equilibriu amenorga la dependencia d'un únicu motor y permite amortiguar meyor los cambios de ciclu, reforzando la resiliencia del Grupu en entornos económicos adversos", destacaron fontes de la compañía asturiana.

Dientro d'esi mix, el negociu de servicios recurrentes de llargu plazu avanzó un 10%, hasta 86,8 millones d'euros, sofitáu nuna cartera contratada cercana a los 280 millones d'euros y nuna tasa de renovación perriba del 90%. Pela so parte, distribución y postventa algamó 112,6 millones y alquiler y servicios púnxose en 116,7 millones.

Noticias relacionadas

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"