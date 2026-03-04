La paradoxa de la vivienda n'Asturies: cai la construcción al tiempu que la demanda dispara precios y operaciones a máximos dende la burbuya

Cai la construcción de viviendes n'Asturies xusto cuando'l mercáu inmobiliariu, lo mesmo en precios que n'operaciones de compraventa, vive'l so momentu más alcista desque españara la burbuya del lladriyu fai casi dos décades. L'añu pasáu contruyéronse n'Asturies 1.622 viviendes, un descensu del 19,6% al respeutive de les 2.018 edificaes en 2024 y el volume más baxu dende 2020. Asina se conseña nos datos de certificaciones de fin d'obra publicaos pol Ministeriu de Tresporte, Movilidá y Axenda Urbana y arrexuntaos pola Sociedá Asturiana d'Estudios Económicos ya Industriales (Sadei).

L'añu pasáu tamién cayó, anque con un pocu menos d'intensidá, la concesión de visaos pa obra nuevo (esto ye, les autorizaes pero qu'entá nun se construyeron). N'Asturies dióse'l preste a la construcción de 2.137 viviendes, un 18% menos que les 2.608 tramitaes en 2024.

Estos datos rescamplen permuncho en plenu alderique sobre ún de los grandes retos del país, l'accesu a la vivienda, sobre manera por parte de los mozos. Munches voces, especialmente dende ámbitos empresariales, sostienen que la solución pasa pola construcción de más viviendes pa que l'aumentu d'ufierta rebaxe los precios, magar esti planteamientu tamién recibe crítiques por considerar que l'incrementu del parque inmobiliariu nun ye abondo p'atayar el problema.

Con too y con ello, los datos publicaos esti día indiquen un retrocesu de los proyeutos d'edificación nun momentu de fervedura de la demanda n'Asturies, como reflexen los datos del sector en 2025. Asina, el preciu mediu del metru cuadráu xubió a 1.668,2 euros, una xuba del 13,2% al respeutive de 2024 y l'importe más eleváu dende finales de 2008. Pela so parte, la compraventa alzóse un 8,1% hasta les 15.579 operaciones, la mayor cifra dende 2007. Y firmáronse 9.189 hipoteques, daqué que nun se viera dende 2010.

Los datos de construcción d'edificios, tamién sopelexaos por Sadei, certifiquen que, dende la crisis del lladriyu, qu'afectó duramente a les grandes promociones inmobiliaries, l'enclín n'Asturies ye la implantación de viviendes unifamiliares (por exemplu, xalés), xeneralmente de mayor preciu que los inmuebles allugaos en grandes bloques.

Asina, les 1.622 viviendes construyíes en 2025 distribuyéronse nun total de 1.553 edificios, lo qu'ufierta una ratio de 1,04 viviendes por edificiu. Ello ye una proporción afitada n'Asturies dende l'añu 2009. Enantes, la tónica yera de trés o cuatro viviendes por edificiu llevantáu.

