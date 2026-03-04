Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Principáu echa a rodar la Estratexa de normalización del asturianu y del eonaviego 2026-2030

La Conseyera de Cultura presidió la Comisión Intersectorial de la Política Llingüística, convocada pa evaluar l'estáu de les acciones conseñaes nel plan

Vanessa Gutiérrez preside la Comisión Intersectorial de la Política Llingüística.

Vanessa Gutiérrez preside la Comisión Intersectorial de la Política Llingüística.

Elena Fernández-Pello

Sixto Cortina (Traducción)

Uviéu

La conseyera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, presidió'l vienres pasáu la Comisión Intersectorial de la Política Llingüística del Principáu a la que taben convocaos los representantes de les conseyeríes que tienen atribuyíes la xestión y siguimientu de les estremaes actuaciones contemplaes na Estratexa de normalización del asturianu y del eonaviego 2026-2030, presentada'l 20 de febreru pasáu.

La xunta sirvió pa "evaluar el puntu nel que tán les 245 acciones" conseñaes na Estratexa, cola fecha de 2030 nel horizonte, indicó la Conseyera de Cultura. Dalgunes de les actuaciones previstes, detalló Vanessa Gutiérrez, tán "en marcha" y hai "otres que pueden estamase nesti momentu; la mesma Estratexa establez un marcu temporal, unes pa más lluego y otres nun plazu más llargu de desarrollu".

La Estratexa de normalización del asturianu y del eonaviego "establez los criterios y oxetivos que van guiar l'acción institucional a lo llargo de los próximos años, col propósitu de promover el so usu social, favorecer la convivencia llingüística y garantizar los derechos llingüísticos y culturales de la ciudadanía". Ta entamada en cinco grandes árees que tomen tolos ámbitos que la Conseyería de Cultura considera "relevantes pa la revitalización del asturianu y del eonaviego": el campu institucional y alministrativu; tresmisión interxeneracional, enseñanza y mocedá; cultura, deporte y ociu; economía, medios de comunicación y sociedá y proyeición nel esterior.

La Comisión Intersectorial aconceyó cola asistencia de los direutores xenerales d'Acción Cultural y Normalización Llingüística, Antón García; de Consumu, Faustino Zapico Álvarez, y de Cooperación Local y Seguridá, Olmo Ron, y los direutores xenerales d'Actividá Física y Deporte, Manuela Ena; d'Inclusión Educativa y Ordenación, María Dolores Bueno, y d'Infancia y Families, Clara Sierra.

