Cerca de mil vehículos blindaos y 10.000 millones d'inversión: les amoriantes cifres de los contratos del Exércitu Español que se van executar n'Asturies

D'obuses a vehículos anfibios de combate, pasando por lanzapuentes y vehículos de sofitu. Cerca de mil blindaos van fabricase n'Asturies hasta 2035 colos contratos que formalizó nel últimu trimestre'l Ministeriu de Defensa dientro de los Programes Especiales de Modernización (PEM) del Exércitu Español. Axunten una inversión de cerca de 10.000 millones d'euros.

L'últimu d'esos contratos ye l'axudicáu a Tess Defence pa la fabricación de 394 vehículos de sofitu sobre plataforma de cadenes (VAC) pa operaciones de combate y loxístiques por un importe de 1.970 millones d'euros. Tess Defence ye un consorciu que foi impulsáu pol Ministeriu de Defensa pa la fabricación de los blindaos 8x8 "Dragón" del Exércitu de Tierra. Ta formáu por Indra, Santa Bárbara Sistemes, Escribano Mechanical & Engineering (EM&Y) y Sapa, y hasta agora utilizó como principal base d'operaciones pa la fabricación les instalaciones de la Fábrica d'Armes de Trubia, que la so concesionaria ye Santa Bárbara. Sicasí, Indra tien agora'l control de Tess y amás adquirió en xunetu del añu pasáu les instalaciones del antiguu taller de calderería pesada de Duro Felguera en Xixón, el conocíu como Tallerón, pa convertilu na sede de la so nueva división de vehículos militares, Indra Land Vehicles.

Indra cuenta con que nel Tallerón s'entamen fases de la fabricación de los vehículu de Tess, amás de los que va producir en solitario pal Exércitu Español o n'unión temporal d'empreses con EM&Y.

A finales del añu pasáu, Indra foi axudicataria de la construcción de 32 vehículos lanzapuentes sobre ruedes, y n'UTE con Escribano de la fabricación de 343 vehículos autopropulsaos d'artillería sobre plataformes de cadenes (ATP Cadenes), 193 vehículos autopropulsaos d'artillería sobre plataformes de ruedes (ATP Ruedes) y 34 vehículos anfibios de combate d'Infantería de Marina (VACIM).

Tou esti batallón del Exércitu Español tendrá de tar rematáu en 2035 y los axudicatarios ponen a Asturies como puntu neurálxicu. A estos trabayos axúntense los de los 8x8 "Dragón" entá pendientes d'un contratu de 348 unidaes y la modernización de 225 carros de combate "Pizarro" que Santa Bárbara va entamar en Sevilla pero col sofitu de la fábrica de Trubia. Ellí fabríquense 122 blindaos "Hunter" pal exércitu de Letonia.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"