Marina y Juan tornaron de Madrid a Asturies coles sos fíes por mor de la pandemia: "Tienen naturaleza, faen deporte al aire llibre... Nun hai comparanza"

Marina Urbón Llaca y Juan Gutiérrez tomaron la decisión definitiva en xunu de 2020. Cola posibilidá de teletrabayar yá afitada nes sos empreses y con Madrid entá marcada poles restricciones sanitaries, fixeron les maletes y tornaron a Uviéu. Les sos dos fíes, de 3 años (Carlota) y 9 meses (Marina) y nacíes na capital española, garraron rutines nueves. La mayor entamó'l nuevu cursu escolar yá n'Asturies. "Foi un cambiu grande, pero mui natural. Son pequeñes y afayáronse llueu", recuerda Marina Urbón Llaca.

La so historia encaxa con un enclín que reflexen los datos de la Sociedá Asturiana d'Estudios Económicos ya Industriales (SADEI): la Comunidá de Madrid ye la segunda procedencia de menores d'ente 0 y 14 años que lleguen a Asturies, namás per detrás de Colombia. Ente 2021 y 2023, 894 neños fixeron esi mesmu percorríu dende la capital española al Principáu. En munchos casos, como'l d'esta familia asturiana, el teletrabayu foi'l detonante.

"El confinamientu fixo que repensaremos munches coses. Si podíemos trabayar dende casa, ¿por qué nun lo facer dende la nuesa, n'Asturies?", esplica Urbón. Lo qu'empezó como una solución provisional terminó convirtiéndose nun proyeutu de vida estable. Na capital asturiana atoparon daqué que, aseguren, en Madrid resultaba difícil: tiempu.

"N'Uviéu puedes facer munches coses nun día; en Madrid faes poques a la selmana", resume. La diferencia, apunten, nun ye solo loxística, sinón tamién emocional. Menos desplazamientos, menos tráficu, más cercanía. "Equí ta too a mano: el colexu, el trabayu, les actividaes. Eso camuda por completu la rutina familiar", comenta la uvieína.

Poco dempués d'instalase definitivamente, ampliaron la familia. La so tercer fía, Alejandra, nació yá n'Asturies, afitando'l so regresu. Pa ellos, la pandemia actuó como catalizador d'una decisión que llevaben tiempu valorando.

"La calidá de vida de les neñes ye muncho meyor equí. Tienen naturaleza, faen deporte al aire llibre, pasen tiempu en parques y nel monte. Nun hai comparanza", fae Urbón. Les escursiones de fin de selmana sustituyeron a los llargos trayeutos urbanos y el ruiu constante dio pasu a espacios abiertos.

La so esperiencia ilustra un fenómenu más ampliu: la torna de families xóvenes a comunidaes d'orixe gracies a la flexibilidá llaboral. Nuna comunidá marcada pol avieyamientu demográficu, la llegada (o el regresu) de llares con neños supon un pequeñu impulsu pal texíu social y educativo.

Pa Marina Urbón y Juan Gutiérrez, la decisión yá nun tien vuelta atrás. Asturies volvió ser la so casa. Y agora, tamién, el llugar onde crecen les sos trés fíes.

