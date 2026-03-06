Asturies meyora la so execución presupuestaria: los "bonos" datos que'l Principáu nagua por superar esti 2026
El conseyeru de Facienda destaca el "esfuerzu" del Gobiernu asturianu p'algamar un 62,5% d'execución nel capítulu d'obligaciones reconocíes
Sixto Cortina (Traducción)
La execución presupuestaria d'Asturies en materia d'inversiones meyoró llixeramente l'añu pasáu. En concretu, el Principáu algamó un 62,5% nel capítulu d'obligaciones reconocíes, lo que supon un aumentu de dos puntos al respeutive de 2024.
Según los datos ufiertaos pol conseyeru de Facienda, Guillermo Peláez, la execución global ponse nel 92,8% (quitando l'efectu del Mecanismu de Recuperación y Resiliencia), una cifra tamién más alta que nel exerciciu previu.
Al respeutive de la fase D, la d'axudicación, los datos del Principáu dispárense. El Gobiernu d'Adrián Barbón tien asegurada la finalización d'un 80% de les inversiones previstes nos presupuestos, qu'acabarán por materializase nos próximos meses.
“Son unos bonos datos d'execución que faen rescamplar qu'hai un enclín a la meyora na execución presupuestaria añu a añu, anque, obviamente, nun nos conformamos y naguamos por siguir ameyorándolos nel añu 2026”, afirmó Peláez, quien resaltó amás el "esfuerzu" fechu pol Principáu nesta materia.
Tocante a los fondos MRR, Asturies ingresó 762,7 millones. D'esta cantidá, yá s'axudicó un 93,5% (713,3 millones) y abonóse un 61,7 (470,8 millones).
