Asturies va ser la sede de la próxima edición del Festival de la Mázcara Ibérica

Asturies va ser la sede de la decimoctava edición del Festival Internacional de la Mázcara Ibérica, el FIMI, que va rematar el próximu 13 de xunu con un gran desfile n'Uviéu, l'actu central de la programación nel que se cuenta con tener la participación de 600 persones de grupos d'España y Portugal y d'otros países europeos.

Esta ye la primer vegada dende la so creación que'l Festival de la Mázcara Ibérica sal de Portugal y faelo pa venir a Asturies coincidiendo col procesu abiertu pola Conseyería de Cultura del Principáu pa llograr la declaración como Bien d'Interés Cultural (BIC), de calter inmaterial, del conxuntu de mazcaraes d'Asturies, como enantes lu recibieron los Sidros y Comedies.

El Festival, que nesta edición especial va tar financiáu pola Conseyería de Cultura del Principáu, llegará a Asturies con un ampliu programa d'actividaes espardíes per toa Asturies, con mayor presencia nos conceyos onde pervive la tradición de les mazcaraes.

Va incluyir dos esposiciones de fotografía dedicaes a la historia y al arte de les mázcares ibériques, con obres d'artistes locales ya internacionales; un ciclu de conferencies y meses d'alderique sobre les tradiciones ancestrales, el patrimoniu cultural y el papel de les mázcares na construcción de la identidá ibérica, que va tener la participación d'especialistes de Portugal, España y otros países europeos; conciertos y actuaciones en direutu, tanto de músiques tradicionales como contemporanees, con representación de delles comunidaes y talleres y demostraciones d'artesanos de mázcares y traxes. Amás, van proyeutase películes y documentales sobre mazcaraes y fiestes populares n'Europa.

El Festival Internacional de la Mázcara Ibérica remóntase al añu 2006, cuando un desfile na ciudá de Porto marcó l'entamu d'esta iniciativa cultural, como recuerda la Conseyería de Cultura. Nos años siguientes, afitóse en Lisboa con 15 ediciones consecutives, que se celebraron na Baixa lisboeta y nos Jerónimos, atrayendo a miles de visitantes y participantes de dellos países.

Los grupos asturianos participaron activamente na programación del Festival y viaxaron a Portugal repetidamente, en delles ediciones, colectivos como los Mazcaraos de Rozaes, los Mazcaritos d’Uviéu, Os Reises de Tormaleo, Os Reises de Valledor o los Sidros.

En mayu del añu pasáu una amplia representación asturiana viaxó al Festival Internacional de Mázcares Ibériques, que se celebró na localidá portuguesa de Vila Nova de Gaia. Hasta ellí moviéronse la Banda Gaites Ciudá de Llangréu, colos Mazcaritos d’Uviéu y los Sidros y Comedies de Valdesoto (Siero).

Noticias relacionadas

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"