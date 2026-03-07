El Principáu alza a 90.000 euros la convocatoria pa combatir la LGTBIfobia, un 89,9% más qu'en 2023

El Gobiernu d'Asturies incrementó nun 89,9% dende 2023 el presupuestu de les subvenciones destinaes a combatir la LGTBIfobia y alzó la dotación de la nueva convocatoria a 90.000 euros. El Boletín Oficial del Principáu (Bopa) publicó va unos díes les bases de l'ayuda, impulsada pola Conseyería d'Ordenación del Territoriu, Urbanismu, Vivienda y Derechos Ciudadanos, empobinada a financiar proyeutos promovidos por entidaes ciudadanes.

La direutora xeneral de Participación Ciudadana, Tresparencia, Diversidá Sexual y LGTBI, Nuria Rodríguez, esplicó que'l refuerzu económicu busca ampliar la concurrencia y facilitar que más asociaciones desenvuelvan iniciatives de defensa de los derechos del coleutivu. “Esta apuesta específica d'aumentu de fondos tien que ver col compromisu d'esti gobiernu de defender de manera evidente los derechos humanos”, señaló. Rodríguez amestó que l'oxetivu ye garantizar “una convivencia en paz y n'igualdá dientro del nuesu territoriu”.

Cuantíes y proyeutos financiables

La convocatoria tien un máximu de 10.000 euros por proyeutu y va permitir que cada entidá solicitante pueda optar a financiación hasta pa dos iniciatives. Ente les actuaciones previstes figuren xornaes de formación, actividaes de sensibilización y proyeutos específicos arreyaos a la llibertá sexual.

El paquete completase con un incrementu de les subvenciones nominatives empobinaes a entidaes que dean asesoramientu xurídicu y psicolóxicu a persones que fueron víctimes de LGTBIfobia n'Asturies, según indicó l'Executivu autonómicu.

Llei LGTBI, “mui cerquina” de llegar al Conseyu de Gobiernu

Al empar, el Gobiernu asturianu peracaba los detalles pa la tramitación parlamentaria del anteproyeutu de Llei LGTBI. Rodríguez albidró la so llegada al Conseyu de Gobiernu “mui cerquina yá” y sorrayó que'l testu ellaboróse cola participación de les organizaciones y entidaes del sector, cola mira d'atropar un sofitu mayoritariu na Xunta Xeneral.

La direutora xeneral defendió que, magar los axustes téunicos incorporaos a lo llargo del procesu, la norma caltien el so conteníu esencial. “L'espíritu y la esencia de lo que quier llograse con esta llei tan recoyíos dafechu”, afirmó.

Noticias relacionadas

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"