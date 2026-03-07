Xedré (Cangas del Narcea) revindica'l papel femenín na tresmisión de la tradición coincidiendo col 8M: “Nun quedamos ensin pasáu gracies a les muyeres”

Xedré celebra'l Día Internacional de les Muyeres, mañana domingu 8 de marzu, con un actu nel que busca reivindicar la importancia del papel femenín na tresmisión de la cultura tradicional nos pueblos.

Pa ello van tener la presencia de la canguesa Isabel López Parrondo, estudiosa del folclore y pionera na recuperación y esbilla del patrimoniu musical del Suroccidente, que va ser la encargada de dar la conferencia “Mucheres cumo memoria yá voz de la tradición”, a les 12.00 hores.

López Parrondo asegura que l'oxetivu de la so ponencia ye emponderar el rol de les muyeres “como creadores, depués guardianes y más tarde tresmisores” de romances, cantares, lleendes que falen de la cultura y les tradiciones rurales. Asegura que'l 90 por cientu de les persones de les que recoyeron testimonios fueron muyeres. “Tamién había homes que narraben romances, lleendes y bonos bailadores, pero aseguraben que lo deprendieren de so madre o de so güela”, destaca la investigadora, que considera que “nun quedamos ensin pasáu gracies a les muyeres”.

La ponencia va rematar cola actuación “Cantamos pola igualdá”, de los grupos “Lo Nueso” y “Pandeiros de Xedré”, que van interpretar una cantar compuestu pol grupu “Lo Nueso” con una lletra reivindicativa sobre'l papel de la muyer na sociedá.

L'actu va rematar con un pinchéu solidariu nel que la música va tar mui presente, recordando la celebración de los filandones d'antaño.

A última hora, la organización destaca que ye “un día pa compartir cultura, comunidá y reivindicación. Porque ensin memoria nun hai futuru, y ensin les muyeres tampoco”.

