Xedré (Cangas del Narcea) revindica'l papel femenín na tresmisión de la tradición coincidiendo col 8M: “Nun quedamos ensin pasáu gracies a les muyeres”
L'actu va tener una ponencia al cargu de la estudiosa del folclore Isabel López Parrondo y una actuación reivindicativa de “Lo Nueso” y “Pandeiros de Xedré”
Sixto Cortina (Traducción)
Xedré celebra'l Día Internacional de les Muyeres, mañana domingu 8 de marzu, con un actu nel que busca reivindicar la importancia del papel femenín na tresmisión de la cultura tradicional nos pueblos.
Pa ello van tener la presencia de la canguesa Isabel López Parrondo, estudiosa del folclore y pionera na recuperación y esbilla del patrimoniu musical del Suroccidente, que va ser la encargada de dar la conferencia “Mucheres cumo memoria yá voz de la tradición”, a les 12.00 hores.
López Parrondo asegura que l'oxetivu de la so ponencia ye emponderar el rol de les muyeres “como creadores, depués guardianes y más tarde tresmisores” de romances, cantares, lleendes que falen de la cultura y les tradiciones rurales. Asegura que'l 90 por cientu de les persones de les que recoyeron testimonios fueron muyeres. “Tamién había homes que narraben romances, lleendes y bonos bailadores, pero aseguraben que lo deprendieren de so madre o de so güela”, destaca la investigadora, que considera que “nun quedamos ensin pasáu gracies a les muyeres”.
La ponencia va rematar cola actuación “Cantamos pola igualdá”, de los grupos “Lo Nueso” y “Pandeiros de Xedré”, que van interpretar una cantar compuestu pol grupu “Lo Nueso” con una lletra reivindicativa sobre'l papel de la muyer na sociedá.
L'actu va rematar con un pinchéu solidariu nel que la música va tar mui presente, recordando la celebración de los filandones d'antaño.
A última hora, la organización destaca que ye “un día pa compartir cultura, comunidá y reivindicación. Porque ensin memoria nun hai futuru, y ensin les muyeres tampoco”.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- Investigan la muerte de una anciana asfixiada con la cincha que la sujetaba a la cama en una residencia de Siero: un barandilla cedió y ella cayó fuera del lecho
- Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
- Gran sorpresa en la sanidad asturiana: la cúpula directiva del HUCA y de la zona central no seguirá tras la fusión de áreas
- Marina y Juan regresaron de Madrid a Asturias con sus hijas por efecto de la pandemia: 'Tienen naturaleza, hacen deporte al aire libre... No hay comparación
- Una conocida quesería, primera víctima asturiana de las amenazas de Trump al comercio: 'Nos están hundiendo, es desesperante
- Contratación 'histórica' y nuevas mejoras laborales en Alimerka: la cadena asturiana de supermercados incorporará a más de 500 profesionales
- Luz verde del Gobierno a una obra clave que evitará atascos en Asturias
- La desesperación de una ovetense atrapada en el aeropuerto de Doha con misiles sobrevolando: 'La respuesta de la embajada nos dejó peor de lo que estábamos