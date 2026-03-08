Asturies, la comunidá peninsular con mayor recorte del paru en febreru pola xeneración d'empléu: los sectores con más puxu

Asturies foi la comunidá peninsular con un mayor recorte del paru en febreru, del 1,14%, gracies al bultable incrementu de la creación d'empléu, sobre manera nos sectores de la educación, la construcción y la industria manufacturera. A lo llargo del mes pasáu rexistraronse nel Principáu 389.798 afiliaos a la Seguridá Social, lo que supon un incrementu de 1.114 persones, el 0,29% más.

"N'empléu ye'l meyor mes de febreru dende 2008", destacó Begoña López, direutora del Serviciu Públicu d'Empléu del Principáu (Sepepa). Sicasí, dende'l sindicatu CC OO d'Asturies destacóse que fai agora doce años (en febreru de 2014), l'afiliación tocó fondu n'Asturies depués del impactu de la crisis económica y financiera de 2008. "Nestos doce años, y nun escenariu de perda de población, la seguridá social namás llogró recuperar 54.046 cotizantes de los 65.907 perdíos nos seis años anteriores, esto ye, ocho de cada diez", apuntó María José Gutiérrez, de la comisión executiva de CC OO d'Asturies.

El paru. Asturies remató'l mes de febreru con 52.242 persones en paru, 601 menos que nel mes anterior (-1,14% menos) y 2.715 menos que va un añu (-4,94 %). La tasa de recorte intermensual foi la segunda más alta d'España (depués de la de Baleares, del 2,52% ) y contrastó col enclín del conxuntu d'España, onde se rexistró una medría de paru (del 0,15%). Al respeutive del mes de xineru'l paru menguó en tolos sectores, quitando'l colectivu ensin empléu anterior, que ye un 1% mayor. La direutora del Sepepa, Begoña López, resaltó que, por actividaes, los mayores descensos del desempléu produciéronse nel sector del metal, la industria agroalimentaria, el comerciu, la hostelería, les alministraciones públiques y la construcción. El desempléu femenín representa'l 58,5 % del paru asturianu y la evolución mensual por edaes reflexa qu'en febreru'l paru aumentó un 1,6% ente los menores de 25 años y menguó'l 1,4% nel restu de les edaes.

La contratación. A lo llargo del mes de febreru fexéronse n'Asturies 16.968 contratos llaborales, un 5,4% menos que nel mes anterior y un 0,8 % más qu'en febreru de 2025. El sector servicios atropó'l 81,2% de los contratos realizaos nel mes. El 34% de los contratos formalizaos fueron indefiníos, mentanto que nel conxuntu del país esi porcentaxe superó por poco'l 44%.

L'afiliación. La media d'afiliaos a la Seguridá Social n'Asturies cifróse en febreru en 390.912 persones, 1.114 más que'l mes anterior (0,29 %) y 7.730 más que nel mesmu mes de va un añu (2,02 %). Les principales actividaes que crearon empléu nel últimu mes son la educación, con 501 nuevos cotizantes, la construcción con 319, y la industria manufacturera (247). Mientres, pierden afiliaos les actividaes sociosanitaries (-276), el tresporte (-195) y el comerciu (-112).

