El poeta corveranu Berto García publica una segunda antoloxía (billingüe) de los sos versos

Berto García ye un poeta corveranu mui prolíficu. Tovía más, si va poco más d'un mes publicaba la so primer antoloxía de versos, "Xera" (editorial Cuatro Gotes) depués de 20 años de trayeutoria, agora asoleyó una segunda. La nueva titúlase "Entropía", que "en física ye lo que mide la cantidá d'orde y desorde qu'hai nun sistema", y tien la peculiaridá de que ye la primer vegada en dos décades que los poemes del autor de Les Vegues pueden lleese en castellán. Porque ye una edición billingüe. El restu de la so amplia bibliografía siempre tuvo escrita n'asturianu. "Entropía, qu'edita Trea, tien los versos orixinales n'asturianu y tamién en castellán, asina podemos averanos a más llectores", destaca'l corveranu, que detalla que la so otra antoloxía, "Xera" ye "complementaria" a "Entropía". Según esplica García, la intención yera qu'esta antoloxía s'asoleyara enantes de la pandemia, sicasí, por delles circunstancies, foi publicada agora.

El poeta corveranu entiende qu'esta nueva antoloxía puede ser una bona manera de que los llectores de poesía en castellán puedan averase a la lliteratura n'asturianu. "Ye una ferramienta", indica l'autor qu'escoyó un llistáu de más de sesenta de les sos obres pa "Entropía". Les traducciones al castellán son cosa de Carlos Suari, escritor que collaboró en 2007 con García nel so poemariu "Treslallende" y ye amás conocedor de la so obra . "Ye la primer vegada que los mios versos se tornen al castellán y Carlos Suari foi quien a tresmitir la mesma idea, una idea asemeyada a la obra n'asturianu, ye verdá que los mios versos vense distintos en castellán", pescancia l'autor qu'entiende que "Entropía" ta pensáu pa un públicu "más ampliu".

Magar esti nuevu poemariu de Berto García incorpora la novedá d'incluyir testos en castellán, l'autor corveranu caltien una de les sos señes d'identidá, que ye inxertar otres voces nos sos llibros. Asina, por exemplu, el prólogu ye cosa de José Ángel Gayol y l'epílogu ye obra de Marta Mori, que "dan otra visión" de los sos versos. Dambos testos tán en billingüe, nun pasa lo mesmo cola contraportada, que ta escrita namás en castellán pol autor de les traducciones de los versos, esto ye, por Carlos Suari.

