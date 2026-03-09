Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Controlar cómo anda la güerta dende'l sofá de casa con IA: la nueva ferramienta a disposición de los agricultores y ganaderos asturianos

L'aplicación y web, del BBVA, inclúi imaxes vía satélite y datos sobre agua, anomalíes o biomasa

Seguimientu d'un cultivu al traviés del móvil.

Mariola Riera

Sixto Cortina (Traducción)

Uviéu

Controlar el cultivu, cómo evoluciona, saber si hai qu'intervenir... Too ello, ensin movese del sofá de casa. Ye la nueva ferramienta Nax Solutions que'l BBVA empezó a poner a disposición de los agricultores n'Asturies y el restu d'España, enxaretada na campaña d'ingresos agrarios arreyada a la Política Agraria Común (PAC) 2026.

L'aplicación, que puede usase nel móvil y en web, permite'l siguimientu de cultivos per aciu d'intelixencia artificial ya imáxes vía satélite. "Ye una solución teunolóxica diseñada pa meyorar la xestión de les sos esplotaciones, optimizar recursos y facilitar la toma de decisiones nun entornu cada vegada más competitivu y condicionáu pola climatoloxía", espliquen na entidá bancaria.

L'aplicación permite monitorizar les parceles al traviés d'imaxes satelitales sobre les que s'apliquen seis soluciones d'analises basaes n'IA como'l conteníu del agua, la clorofila, la biomasa, la detección d'anomalíes, la estimación de producción cualitativa y la imaxe normal ensin filtros. "Amás, incorpora ferramientes de xestión que permiten realizar un siguimientu de les incidencies detectaes y tener una visión continua y detallada del estáu de los cultivos", amesten.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

