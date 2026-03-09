Controlar cómo anda la güerta dende'l sofá de casa con IA: la nueva ferramienta a disposición de los agricultores y ganaderos asturianos
L'aplicación y web, del BBVA, inclúi imaxes vía satélite y datos sobre agua, anomalíes o biomasa
Sixto Cortina (Traducción)
Controlar el cultivu, cómo evoluciona, saber si hai qu'intervenir... Too ello, ensin movese del sofá de casa. Ye la nueva ferramienta Nax Solutions que'l BBVA empezó a poner a disposición de los agricultores n'Asturies y el restu d'España, enxaretada na campaña d'ingresos agrarios arreyada a la Política Agraria Común (PAC) 2026.
L'aplicación, que puede usase nel móvil y en web, permite'l siguimientu de cultivos per aciu d'intelixencia artificial ya imáxes vía satélite. "Ye una solución teunolóxica diseñada pa meyorar la xestión de les sos esplotaciones, optimizar recursos y facilitar la toma de decisiones nun entornu cada vegada más competitivu y condicionáu pola climatoloxía", espliquen na entidá bancaria.
L'aplicación permite monitorizar les parceles al traviés d'imaxes satelitales sobre les que s'apliquen seis soluciones d'analises basaes n'IA como'l conteníu del agua, la clorofila, la biomasa, la detección d'anomalíes, la estimación de producción cualitativa y la imaxe normal ensin filtros. "Amás, incorpora ferramientes de xestión que permiten realizar un siguimientu de les incidencies detectaes y tener una visión continua y detallada del estáu de los cultivos", amesten.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- Investigan la muerte de una anciana asfixiada con la cincha que la sujetaba a la cama en una residencia de Siero: un barandilla cedió y ella cayó fuera del lecho
- Gran sorpresa en la sanidad asturiana: la cúpula directiva del HUCA y de la zona central no seguirá tras la fusión de áreas
- Más dimisiones en el HUCA complican la configuración de equipos directivos para lanzar el nuevo mapa sanitario
- Una conocida quesería, primera víctima asturiana de las amenazas de Trump al comercio: 'Nos están hundiendo, es desesperante
- Contratación 'histórica' y nuevas mejoras laborales en Alimerka: la cadena asturiana de supermercados incorporará a más de 500 profesionales
- Luz verde del Gobierno a una obra clave que evitará atascos en Asturias
- La desesperación de una ovetense atrapada en el aeropuerto de Doha con misiles sobrevolando: 'La respuesta de la embajada nos dejó peor de lo que estábamos
- Caen el narco que inspiró al 'Malamadre', de 'Celda 211', y 'Toni el Portugués', de la 'operación Angliru', en un operativo entre Asturias y León