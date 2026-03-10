Cultura convoca diez premios lliterarios y artísticos n'asturianu y eonaviegu: estos son los plazos de presentación

La Conseyería de Cultura, Política Llingüística y Deporte convocó los premios lliterarios y artísticos qu'estremen les meyores obres en llingua asturiana y n'eonaviegu en diez disciplines, según publicó esti día'l Boletín Oficial del Principáu d'Asturies (BOPA). Estos galardones busquen impulsar l'usu y la promoción de les llingües propies del Principáu al traviés de la creación lliteraria, musical y escénica.

El plazu pa presentar les creaciones va permanecer abiertu a lo llargo de 30 díes naturales y va rematar el 4 d'abril pa les modalidaes de poesía, ensayu, meyor cantar y traducción, y el 5 d'abril pa los premios de cómic, lliteratura infantil y xuvenil, novela, testos teatrales, narrativa xoven y teatru profesional.

Hasta'l 4 d'abril podrán rexistrase obres al XXXII Premiu Xuan Mª Acebal de poesía, al XXXII Premiu Máximu Fuertes Acevedo d'ensayu, a la XVIII edición del Premiu al Meyor Cantar 'Camaretá' y al VI Premiu Florina Alías a la meyor traducción al asturianu.

Hasta'l 5 d'abril va tar abierta la presentación de trabayos al XVIII Premiu Alfonso Iglesias de cómic en llingua asturiana, al XIX Premiu María Josefa Canellada de lliteratura infantil y xuvenil, al XLVII Premiu Xosefa Xovellanos de novela, al IV Premiu Pachín de Melás de testos teatrales, al VI Premiu Enriqueta González Rubín de narrativa xoven y al X Premiu Nel Amaro de teatru profesional en llingua asturiana o eonaviegu.

Les bases completes de caún de los galardones puen consultase al traviés de los enllaces facilitaos pola conseyería na mesma convocatoria publicada nel BOPA.

