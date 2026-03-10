Cultura convoca diez premios lliterarios y artísticos n'asturianu y eonaviegu: estos son los plazos de presentación
S. C.
La Conseyería de Cultura, Política Llingüística y Deporte convocó los premios lliterarios y artísticos qu'estremen les meyores obres en llingua asturiana y n'eonaviegu en diez disciplines, según publicó esti día'l Boletín Oficial del Principáu d'Asturies (BOPA). Estos galardones busquen impulsar l'usu y la promoción de les llingües propies del Principáu al traviés de la creación lliteraria, musical y escénica.
El plazu pa presentar les creaciones va permanecer abiertu a lo llargo de 30 díes naturales y va rematar el 4 d'abril pa les modalidaes de poesía, ensayu, meyor cantar y traducción, y el 5 d'abril pa los premios de cómic, lliteratura infantil y xuvenil, novela, testos teatrales, narrativa xoven y teatru profesional.
Hasta'l 4 d'abril podrán rexistrase obres al XXXII Premiu Xuan Mª Acebal de poesía, al XXXII Premiu Máximu Fuertes Acevedo d'ensayu, a la XVIII edición del Premiu al Meyor Cantar 'Camaretá' y al VI Premiu Florina Alías a la meyor traducción al asturianu.
Hasta'l 5 d'abril va tar abierta la presentación de trabayos al XVIII Premiu Alfonso Iglesias de cómic en llingua asturiana, al XIX Premiu María Josefa Canellada de lliteratura infantil y xuvenil, al XLVII Premiu Xosefa Xovellanos de novela, al IV Premiu Pachín de Melás de testos teatrales, al VI Premiu Enriqueta González Rubín de narrativa xoven y al X Premiu Nel Amaro de teatru profesional en llingua asturiana o eonaviegu.
Les bases completes de caún de los galardones puen consultase al traviés de los enllaces facilitaos pola conseyería na mesma convocatoria publicada nel BOPA.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
