Trés barrios de Xixón, los más caros d'Asturies p'alquilar vivienda

Xixón concentra los trés barrios más caros de toa Asturies p'arrendar una vivienda, según un analís publicáu esti día pol portal inmobiliariu Fotocasa. Esos barrios xixoneses correspuenden cola zona Centro, L'Arena y El Natahoyo.

Los precios más elevaos tán en Xixón Centro, con una media de 13,52 euros por metro cuadráu al mes, siguíu de L'Arena, con 13,28 euros, y El Natahoyo, con 12,58 euros. L'informe reflexa que, nel últimu añu, los precios xubieron nestos barrios un 20,6, un 13,9 y un 14,2%, respeutivamente.

Darréu vienen ocho árees d'Uviéu: HUCA-La Cadellada (12,31 euros por metro cuadráu al mes); Saleses-Foncalada-Campoamor (12,26 euros); Parque San Francisco-Uría (12,25 euros); Milán-Pumarín (11,59 euros); Buenavista (11,10 euros); Auditoriu-Seminariu-Parque d'Iviernu (11,01 euros); San Llázaro-Oteru-Villafría (11,00 euros) y Santu Domingo-El Campillín (10,50 euros).

El barriu d'Asturies que mayor incrementu de precios rexistró nel últimu añu ye l'uvieín d'HUCA-La Cadellada, con un 28,9%. Hai que tener en cuenta que l'estudiu de Fotocasa faese sobre la ufierta d'alquileres que remana'l portal y que, por casu, nel centru d'Uviéu, y n'otres zones onde'l preciu de la vivienta ta disparáu, la ufierta ye bien escasa nestos momentos, polo qu'apenes tienen amuesa nel analís.

Noticias relacionadas

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"