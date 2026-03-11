Muyer, mayor de 45 años y con baxa formación: el retratu tipo del paráu asturianu
Más de la metá de los desocupaos de la comunidá tienen escases opciones p'atopar un puestu, según un informe de la Universidá d'Uviéu
Sixto Cortina (Traducción)
Muyer, mayor de 45 años, con más d'un añu en paru, baxa formación y esperiencia en sectores d'escasa cualificación. Esti ye'l perfil de paráu que más abonda n'Asturies. Ye una de les conclusiones del primer informe sobre'l mercáu llaboral asturianu qu'ellaboró la Cátedra d'Evaluación de Polítiques d'Empléu de la Universidá d'Uviéu. Una iniciativa de la institución académica y el Serviciu d'Empléu del Principáu (Sepepa) pa radiografiar a los más de 52.000 paraos asturianos y pescudar les probabilidaes que tienen d'atopar un puestu de trabayu.
L'estudiu analiza los perfiles de los 57.908 paraos que tenía Asturies n'ochobre de 2023 (mes escoyíu pola so poca esposición a la estacionalidá) y, a partir de determinaes característiques (sexu, edá, nivel de formación, esperiencia previa, sector de busca, allugamientu xeográficu...), evaluar la so empleabilidá. Conclusión: pa más de la metá de los desocupaos (30.717) yera baxa o mui baxa. En concretu, pal 45,6% yera baxa y pal 7,5%, mui baxa.
Magar que toles circunstancies del paráu tienen infuencia, una variable "crucial" ye'l tiempu que la persona lleva inscrita nel paru. "Cuanto más tiempu lleva parada, más se cronifica la so situación", afirmó va unos díes ún de los autores del informe, Juan Francisco Canal, profesor de la Facultá d'Economía.
L'informe ellaboróse per aciu d'un nuevu modelu econométricu que'l Sepepa va incorporar al so funcionamientu p'asistir con más precisión a los desocupaos asturianos en función de les sos carauterístiques. Un modelu que, según precisó Canal, "nun ta pensáu pa sustituyir a los trabayadores del Sepepa, sinón pa ayudar".
El conseyeru de Ciencia, Industria y Empléu, Borja Sánchez, que presidió la presentación del estudiu, valoró que'l nuevu modelu "va ayudanos a trabayar d'un xeitu muncho más segmentáu y quirúrxicu a la de diagnosticar les necesidaes y oportunidaes llaborales", porque "les vacantes qu'esisten nel mercáu y los demandantes d'empléu munches vegaes nun busquen lo mesmo".
