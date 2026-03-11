Siete de cada diez hipoteques pa la compra de vivienda que se firmen n'Asturies yá son a tipu fixu
La busca de certidume fae menguar los préstamos d'interés variable y l'euribor entrepasa'l 2,3% pol impactu de la guerra
Sixto Cortina (Traducción)
El 63,95% de los nuevos creitos hipotecarios n'España nel cuartu trimestre de 2025 formalizáronse a tipu fixu, frente al 55,74% rexistráu nel mesmu periodu de 2020, lo que supon un incrementu de cerca de15 puntos porcentuales, según datos del Colexu de Rexistradores de la Propiedá y Mercantiles. N'Asturies, la tasa d'hipoteques a tipu fixu ye entá más alta, del 68,98% nel últimu trimestre de 2025.
"El xiru estructural hacia la hipoteca fixa ye ún de los cambios más fondos qu'esperimentó'l mercáu hipotecariu español na última década", señaló Ferran Font, direutor d'Estudios del portal inmobiliariu pisos.com. "L'encarecimientu del euríbor y la busca d'estabilidá financiera por parte de les families aceleraron de forma decisiva esti procesu", amestó.
N'Asturies, esi enclín ye más acentuáu y cuasi siete de cada diez préstamos hipotecarios que se firmen na comunidá son a tipu fixu. El porcentaxe ye del 68,98%, superáu namás por Navarra (77,66%), La Rioxa (74,75%), Murcia (72,01%), Cataluña (69,69%) y Galicia (69,28%). Estremadura ye la única comunidá onde la hipoteca variable sigue siendo dominante y la fixa namás algama'l 39,09%. "La certidume sobre la cuota mensual convirtióse nel principal argumentu de venta de les hipoteques fixes, y tien pinta de qu'esti modelu va siguir siendo dominante inclusive nun escenariu de tipos a la baxa", resaltó Font.
L'Euríbor, indicador que s'usa de referencia pa la mayoría d'hipoteques variables n'España, degoló esti día'l 2,3% na so tasa diaria ante la incertidume sobre l'impactu que'l conflictu abiertu n'Irán puede tener sobre la inflación y, por tanto, sobre los tipos d'interés. L'indicador aceleró la so esguilada nos últimos díes.
Los gastos de vivienda xubieron un 13% dende 2019, según un estudiu publicáu va unos díes por Fedea.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- Investigan la muerte de una anciana asfixiada con la cincha que la sujetaba a la cama en una residencia de Siero: un barandilla cedió y ella cayó fuera del lecho
- Gran sorpresa en la sanidad asturiana: la cúpula directiva del HUCA y de la zona central no seguirá tras la fusión de áreas
- Más dimisiones en el HUCA complican la configuración de equipos directivos para lanzar el nuevo mapa sanitario
- Una conocida quesería, primera víctima asturiana de las amenazas de Trump al comercio: 'Nos están hundiendo, es desesperante
- Luz verde del Gobierno a una obra clave que evitará atascos en Asturias
- Una inversión de 1.000 millones y 700 empleos: así es el proyecto para crear un gran almacén de datos de IA en Asturias
- Los perfiles que busca Alimerka para su contratación histórica de más de 500 trabajadores: 'Lo más importante es la actitud y las ganas de aprender
- El jefe de Estupefacientes de Valladolid hizo que quemaba 50 kilos de cocaína en Cogersa para luego repartirlos entre los miembros de su banda