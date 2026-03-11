Siete de cada diez hipoteques pa la compra de vivienda que se firmen n'Asturies yá son a tipu fixu

El 63,95% de los nuevos creitos hipotecarios n'España nel cuartu trimestre de 2025 formalizáronse a tipu fixu, frente al 55,74% rexistráu nel mesmu periodu de 2020, lo que supon un incrementu de cerca de15 puntos porcentuales, según datos del Colexu de Rexistradores de la Propiedá y Mercantiles. N'Asturies, la tasa d'hipoteques a tipu fixu ye entá más alta, del 68,98% nel últimu trimestre de 2025.

"El xiru estructural hacia la hipoteca fixa ye ún de los cambios más fondos qu'esperimentó'l mercáu hipotecariu español na última década", señaló Ferran Font, direutor d'Estudios del portal inmobiliariu pisos.com. "L'encarecimientu del euríbor y la busca d'estabilidá financiera por parte de les families aceleraron de forma decisiva esti procesu", amestó.

N'Asturies, esi enclín ye más acentuáu y cuasi siete de cada diez préstamos hipotecarios que se firmen na comunidá son a tipu fixu. El porcentaxe ye del 68,98%, superáu namás por Navarra (77,66%), La Rioxa (74,75%), Murcia (72,01%), Cataluña (69,69%) y Galicia (69,28%). Estremadura ye la única comunidá onde la hipoteca variable sigue siendo dominante y la fixa namás algama'l 39,09%. "La certidume sobre la cuota mensual convirtióse nel principal argumentu de venta de les hipoteques fixes, y tien pinta de qu'esti modelu va siguir siendo dominante inclusive nun escenariu de tipos a la baxa", resaltó Font.

L'Euríbor, indicador que s'usa de referencia pa la mayoría d'hipoteques variables n'España, degoló esti día'l 2,3% na so tasa diaria ante la incertidume sobre l'impactu que'l conflictu abiertu n'Irán puede tener sobre la inflación y, por tanto, sobre los tipos d'interés. L'indicador aceleró la so esguilada nos últimos díes.

Los gastos de vivienda xubieron un 13% dende 2019, según un estudiu publicáu va unos díes por Fedea.

