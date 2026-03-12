L'Oceanográficu de Xixón lidera un estudiu sobre los mares más vulnerables a l'actividá humana y el cambiu climáticu
Marcos Llope, investigador del centru allugáu xunto al Arbeyal, ta al mandu de la investigación
Sixto Cortina (Traducción)
Un equipu internacional encabezáu pol Institutu Español d'Oceanografía acaba de publicar un estudiu sobre cómo respuenden los estremaos ecosistemes marinos del norte d'Europa a les presiones ambientales y humanes. L'encargáu de liderar la investigación foi Marcos Llope, del Centru Oceanográficu de Xixón, que trabayó de mancomún con otros centros y organismos de Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania, Islandia, Italia, Reinu Uníu y Francia.
L'estudiu qu'acaben de publicar demuestra que'l mar Bálticu y el mar del Norte esperimentaron "cambios escomanaos y difíciles de tornar". Sicasí, otres rexones, como'l mar de Barents o les agües islandeses, amuesen respuestes "más graduales".
La investigación basóse nel analís d'ente trés y cinco décades de datos ecolóxicos y ambientales de los ecosistemes de les agües islandeses, el mar de Barents, el mar Bálticu y el mar del Norte.
Nel estudiu llogróse información de tol ecosistema, dende plancton hasta cetáceos. Tamién se tuvieron en cuenta otres variables, como la pesca, la temperatura, los nutrientes o la salinidá, "aplicando un enfoque anovador pa evaluar la resiliencia ecolóxica a gran escala", señalen dende l'Institutu Español d'Oceanografía.
Marcos Llope destaca que "incorporar esti tipu d'analís sobre resiliencia y posibles cambios irreversibles nos ecosistemes ye fundamental p'avanzar hacia una xestión marina verdaderamente ecosistémica, especialmente en rexones altamente primíes onde les decisiones tardiegues pueden tener consecuencies ecolóxiques y socioeconómicas duraderes".
