L'Oceanográficu de Xixón lidera un estudiu sobre los mares más vulnerables a l'actividá humana y el cambiu climáticu

Un equipu internacional encabezáu pol Institutu Español d'Oceanografía acaba de publicar un estudiu sobre cómo respuenden los estremaos ecosistemes marinos del norte d'Europa a les presiones ambientales y humanes. L'encargáu de liderar la investigación foi Marcos Llope, del Centru Oceanográficu de Xixón, que trabayó de mancomún con otros centros y organismos de Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania, Islandia, Italia, Reinu Uníu y Francia.

L'estudiu qu'acaben de publicar demuestra que'l mar Bálticu y el mar del Norte esperimentaron "cambios escomanaos y difíciles de tornar". Sicasí, otres rexones, como'l mar de Barents o les agües islandeses, amuesen respuestes "más graduales".

La investigación basóse nel analís d'ente trés y cinco décades de datos ecolóxicos y ambientales de los ecosistemes de les agües islandeses, el mar de Barents, el mar Bálticu y el mar del Norte.

Nel estudiu llogróse información de tol ecosistema, dende plancton hasta cetáceos. Tamién se tuvieron en cuenta otres variables, como la pesca, la temperatura, los nutrientes o la salinidá, "aplicando un enfoque anovador pa evaluar la resiliencia ecolóxica a gran escala", señalen dende l'Institutu Español d'Oceanografía.

Noticias relacionadas

Marcos Llope destaca que "incorporar esti tipu d'analís sobre resiliencia y posibles cambios irreversibles nos ecosistemes ye fundamental p'avanzar hacia una xestión marina verdaderamente ecosistémica, especialmente en rexones altamente primíes onde les decisiones tardiegues pueden tener consecuencies ecolóxiques y socioeconómicas duraderes".