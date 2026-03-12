Nava entama un 'Taller d'asturianu prácticu' pa meyorar les destreces llingüístiques
S. C.
El Serviciu de Normalización Llingüística de la Comarca de la Sidra convoca un nuevu "Taller d'asturianu prácticu" en Nava, pensáu como un espaciu onde practicar y meyorar les destreces llingüístiques, lo mesmo les orales que les escrites, d'una manera llúdica y prestosa.
Les sesiones van tener llugar na Sala Marta Portal de la Casa la Cultura de Nava, en sesiones quincenales, los martes de 18.00 a 20.00 hores, del 17 de marzu al 16 de xunu.
Anque la entrada a cada sesión ye llibre, encamiéntase acutar plaza al traviés del corréu electrónicu normastur@lacomarcadelasidra.com o nel teléfonu 637 897 256.
