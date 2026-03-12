Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nava entama un 'Taller d'asturianu prácticu' pa meyorar les destreces llingüístiques

Taller d'Asturianu Prácticu.

Taller d'Asturianu Prácticu. / LNE

S. C.

El Serviciu de Normalización Llingüística de la Comarca de la Sidra convoca un nuevu "Taller d'asturianu prácticu" en Nava, pensáu como un espaciu onde practicar y meyorar les destreces llingüístiques, lo mesmo les orales que les escrites, d'una manera llúdica y prestosa.

Taller d'Asturianu Prácticu.

Taller d'Asturianu Prácticu. / LNE

Les sesiones van tener llugar na Sala Marta Portal de la Casa la Cultura de Nava, en sesiones quincenales, los martes de 18.00 a 20.00 hores, del 17 de marzu al 16 de xunu.

Anque la entrada a cada sesión ye llibre, encamiéntase acutar plaza al traviés del corréu electrónicu normastur@lacomarcadelasidra.com o nel teléfonu 637 897 256.

Nava entama un 'Taller d'asturianu prácticu' pa meyorar les destreces llingüístiques

Nava entama un 'Taller d'asturianu prácticu' pa meyorar les destreces llingüístiques

