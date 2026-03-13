Los contratos en turismu n'Asturies van aumentar un 6% esta Selmana Santa: los perfiles más demandaos y meyor pagaos

El 85% de les contrataciones de la campaña de Selmana Santa concéntrense nel sector de la hostelería y el turismu, y n'Asturies albídrense incrementos interanuales d'ente un 6% y un 8%. Son les estimaciones que fae'l grupu de recursos humanos Adecco a partir d'estadístiques oficiales y les sos ufiertes d'empléu.

La compañía presentó esti día la Guía Salarial Adecco Hostelería y Turismu. L'informe señala que "más allá de l'alta demanda de camareros, cocineros o ayudantes, que ye constante nel sector, ufiertense oportunidaes curioses pa otros perfiles que son mui buscaos igualmente y remanen en faces salariales competitives".

Nel casu d'Asturies, la guía destaca once "perfiles clave" del sector con unes remuneraciones que pueden llegar hasta los 45.000 euros brutos anuales. Destaquen xerente de restaurante y coordinador d'eventos, y completen la llista barista especializáu, "sommelier", chef reposteru, "maître" o xefe de sala, responsable de recepción, direutor d'alimentos y bébores, executivu de ventes, gobernante y "guest relations".

