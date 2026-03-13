Los contratos en turismu n'Asturies van aumentar un 6% esta Selmana Santa: los perfiles más demandaos y meyor pagaos
Xerente de restaurante y coordinador d'eventos, los más solicitaos y con meyores sueldos
Sixto Cortina (Traducción)
El 85% de les contrataciones de la campaña de Selmana Santa concéntrense nel sector de la hostelería y el turismu, y n'Asturies albídrense incrementos interanuales d'ente un 6% y un 8%. Son les estimaciones que fae'l grupu de recursos humanos Adecco a partir d'estadístiques oficiales y les sos ufiertes d'empléu.
La compañía presentó esti día la Guía Salarial Adecco Hostelería y Turismu. L'informe señala que "más allá de l'alta demanda de camareros, cocineros o ayudantes, que ye constante nel sector, ufiertense oportunidaes curioses pa otros perfiles que son mui buscaos igualmente y remanen en faces salariales competitives".
Nel casu d'Asturies, la guía destaca once "perfiles clave" del sector con unes remuneraciones que pueden llegar hasta los 45.000 euros brutos anuales. Destaquen xerente de restaurante y coordinador d'eventos, y completen la llista barista especializáu, "sommelier", chef reposteru, "maître" o xefe de sala, responsable de recepción, direutor d'alimentos y bébores, executivu de ventes, gobernante y "guest relations".
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- Investigan la muerte de una anciana asfixiada con la cincha que la sujetaba a la cama en una residencia de Siero: un barandilla cedió y ella cayó fuera del lecho
- Gran sorpresa en la sanidad asturiana: la cúpula directiva del HUCA y de la zona central no seguirá tras la fusión de áreas
- Alerta para conductores asturianos: una conocida marca pide dejar de usar sus coches por 'riesgos graves para la seguridad
- Se buscan 100.000 metros cuadrados en Asturias para el gran almacén de datos de IA: 'Tenemos prisa; si no, consideraremos Galicia o Cantabria
- Más dimisiones en el HUCA complican la configuración de equipos directivos para lanzar el nuevo mapa sanitario
- El centro comercial Parque Astur cambia de manos: este es el grupo que se convierte en el principal propietario
- Una conocida quesería, primera víctima asturiana de las amenazas de Trump al comercio: 'Nos están hundiendo, es desesperante
- Una inversión de 1.000 millones y 700 empleos: así es el proyecto para crear un gran almacén de datos de IA en Asturias