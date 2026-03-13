El profesoráu d'asturianu y eonaviegu actualiza metodoloxíes educatives na Sestaferia

Un total de 107 docentes d'asturianu y eonaviegu participaron el miércoles pasáu na decimosegunda edición de la Sestaferia, un alcuentru anual promovíu pola Conseyería d'Educación pa contribuyir a l'actualización pegagóxica d'esti profesoráu y que se celebró en La Felguera (Llangréu). La xornada tuvo por títulu "Anovación na enseñanza de Llingües. L'asturianu y l'eonaviegu nes nueves etapes educatives. Meyora de les competencies comunicatives".

La direutora xeneral d'Inclusión Educativa y Ordenación, María Dolores Bueno, aseguró na inauguración institucional que'l Gobiernu del Principáu sigue trabayando pa consiguir la especialidá docente d'asturianu y eonaviegu.

"Sabemos que ye una demanda xusta del profesoráu y un pasu imprescindible pa garantizar la estabilidá, la calidá y la reconocencia académica que merecen les nuestres llingües propies, comentó. Poro, esi compromisu forma parte de los nuestros entamos y vamos siguir dando tolos pasos que faigan falta pa facelo realidá", amestó.

Bueno agradeció'l llabor que de siguío fae esti colectivu docente, que fexo posible dellos llogros históricos, como la introducción nesti cursu de les llingües autóctones nel segundu ciclu d'Infantil y na Escuela Oficial d'Idiomes. Tamién emponderó a los grupos de trabayu específicos pa crear nuevos materiales pedagóxicos, que la so última aportación foi precisamente pa Educación Infantil.

El públicu asistente, compuestu nun 80% por profesoráu d'Infantil y Primaria y el 20% restante, de Secundaria y Bachilleratu, escuchó dos ponencies sobre la novedosa enseñanza de la llingua autóctona na etapa d'Infantil, al cargu de Loreto Díaz, y sobre nuevos materiales disponibles pa desenvolver les competencies comunicatives, de Pablo Rodríguez.

El programa completóse con dellos talleres práuticos, celebraos nel Espaciu Arkuos y nel CIFP de Caltenimientu de Servicios a la Producción, rellacionaos coles mentaes ponencies y so la supervisión por docentes con acreditada esperiencia. Los participantes ellaboraron, amás, una propuesta didáctica real y espunxéronla a la fin de la xornada, con un premiu a la meyor iniciativa pa cada etapa educativa. La Sestaferia remató con un conciertu del grupu Herbamora.

